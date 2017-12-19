Причастные к краже миллиарда чиновники снова станут членами правительства

Семеро из 13 членов правительства Павла Филипа будут заменены. О грандиозных перестановках в правительстве Павла Филипа лидер Демократической партии Владимир Плахотнюк объявил после заседания постоянного бюро формирования.

Из 13 членов кабинета министров семеро будут заменены. Новое правительство, как утверждает Влад Плахотнюк, будет полностью технократическим. Акцент делается на профессионализм, а не на политическую принадлежность.

Юрий Лянкэ займет должность вице-премьера по европейской интеграции. Как известно, именно он в 2014 году в качестве премьер-министра страны секретно выдал кредит на сумму 9,2 миллиардов леев из государственных резервов для покрытия образовавшейся в результате кражи миллиарда долларов финансовой дыры.

Другой скандальный чиновник, Кирилл Габурич, возглавит Министерство экономики и инфраструктуры. Он, также будучи главой правительства, подписал секретное распоряжение о выделении 4,5 миллиардов леев на покрытие украденных ранее денег.

В дальнейшем эти средства были объявлены государственным долгом, возвращать который обязали граждан Молдовы.

Из других знакомых лиц можно выделить Александра Тэнасе, который займет пост министра юстиции. В должности председателя Конституционного суда Тэнасе зарекомендовал себя как ярый прорумынский унионист.

Кристина Лесник получит пост вице-премьера по реинтеграции. Ранее она руководила Департаментом по европейской интеграции при МВД.

Тудор Ульяновски, который сейчас является послом РМ в Женеве, займет должность министра иностранных дел и европейской интеграции.

Директор национального центра по переливанию крови Светлана Чеботарь станет главой Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты.

Ливиу Волконович, ректор Государственного аграрного университета, предложена на должность министра сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды.

Моника Бабук продолжит работу в качестве министра просвещения, культуры и исследований, Александр Жиздан – министра внутренних дел. Октавиан Армашу останется министром финансов, а Евгений Стурза – министром обороны.