Додон: Место некоторых за решеткой, а не в кресле вице-премьера

Президент Игорь Додон говорит, что подпишет предложенную отставку министров, но не утвердит новые кандидатуры, объявленные во вторник, 19 декабря, в ходе брифинга лидером ДПМ Владом Плахотнюком. В публикации в социальной сети глава государства написал, что ДПМ попыталась устроить грандиозный сюрприз перед праздниками, но считает, что граждане не оценят его как положительный и приятный, передает IPN.

„Я увидел в списке кандидатов много известных имен с печальной славой, которые скомпрометировали себя политически. Некоторые из них продемонстрировали и непоследовательности, и отсутствие профессионализма, и оппортунизм. Место некоторых из них за решеткой, а не в кресле вице-премьера”, написал Игорь Додон.

По мнению главы государства, парламентское большинство совершает серьезную ошибку через эту кадровую реформу. Правительство становится все более политизированным теперь, алгоритм заметен, а недовольство граждан возрастет, отмечает президент. „Я уверен, что граждане понимают тонкости этого политического хода и смогут дать негативную оценку, как сейчас, так особенно на следующих парламентских выборах”, отмечает президент.

Шесть членов кабинета министров, возглавляемого Павлом Филипом, будут заменены, и в состав правительства будет введена новая должность вице-премьера по европейской интеграции. Объявление сделал лидер ДПМ Влад Плахотнюк после заседания правящей коалиции.