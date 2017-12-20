Плахотнюку нужны шантажируемые министры - Усатый

Лидер «Нашей партии», мэр Бельц Ренато Усатый считает, что шантажируемые новые члены правительства Лянкэ и Габурич в любой момент могут составить компанию своему бывшему лидеру Владимиру Филату.

«О назначениях в правительстве у нас объявляет Плахотнюк, а не премьер-министр. Филип лишь поддакивает в конце брифинга, попутно рассказывая о мнимых успехах. Люди, выдвинутые на должности Плахотнюком, априори не проходят антикоррупционную экспертизу», - заявил Устаый, комментируя объявленные олигархом Владимиром Плахотнюком назначения.

В этой связи Ренато Усатый отметил, что «в прошлом, деятели и выдвиженцы ЛДПМ, Лянкэ и Габурич, потому первыми и покинули дубовые ветки, что были самыми шантажируемыми». «В копилке экс-премьеров решения, предшествовавшие банковской краже, последнему совместному проекту Плахотнюка и Филата. В случае чего, они легко станут «козлами отпущения» и займут места на нарах рядом с бывшим шефом.

Остальные кандидаты - люди малоизвестные, а единственной их заслугой является вынужденная лояльность. Не правительство, а сходка "технократов в законе”. Их сегодняшний неформальный главарь логично будет смотреться в премьерской должности, если решится выдвинуться, несмотря на сопротивление коллективного Запада», - отметил Усатый.

Примечательно, что вошедшие в состав правительства Павла Филипа два бывших премьер-министра - Лянкэ и Габурич - напрямую ответственны за кражу миллиарда долларов из валютного резерва Молдовы. Именно решениями «под ответственность правительства» Лянкэ и Габурича были предоставлены миллиарды леев впоследствии обанкроченным банкам Илана Шора.

Осенью 2014 года Национальный банк Молдовы установил специальное администрирование в трех банках «группы Шора» - "Banca de Economii", "Banca Socială" и "Unibank", предоставив им срочный кредит на сумму 9,5 млрд. леев на основе секретного постановления правительства Юрия Лянкэ. Фонды должны были быть возвращены до 27 марта 2105 г., чего так и не произошло.

Взамен, в конце марта 2015 г. правительство Габурича, тоже на основе секретного постановления, приняло решение о дополнительном предоставлении еще 6,5 миллиардов леев трем обанкротившимся банкам. Указанная схема выведения миллиардов была описана и в отчете компании Kroll, расследующей кражу миллиарда.