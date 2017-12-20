Министром экономики Молдовы стал обладатель фальшивого диплома (DOC)

Экс-премьер Кирилл Габурич, ушедший в отставку после разразившегося скандала по поводу его фальшивого диплома о среднем образовании (бакалавриата), стал министром экономики в правительстве Павла Филипа.

О назначении Габурича объявил во вторник олигарх Владимир Плахотнюк, контролирующий правительство Филипа.

Скандал вокруг сфальсифицированного диплома об образовании Габурича разразился в в 2015 году, когда он занимал должность премьер-министра. Тогда, по этому факту даже было возбуждено уголовное дело, а 12 июня 2015 года, после вызова в Генпрокуратуру по этому делу, Габурич был вынужден подать в отставку.

Заведенное тогда уголовное дело в отношении Габурича вел нынешний прокурор по борьбе с коррупцией Виорел Морарь.

В марте 2015 года, тогдашний министр образования Майя Санду подтвердила факт фальсификации. Отвечая на депутатский запрос либерала Валерия Мунтяну, Санду сообщила, что Габурич был зачислен в Экономическую академию Молдовы в 1995 году на основе диплома об окончании средней школы. Майя Санду потребовала у руководства вуза предоставить Минпросвету документы Габурича. Однако в академии ей сообщили, что сделать этого не могут, поскольку они был изъяты сотрудниками Генерального инспектората полиции.

«Исходя из представленных документов, выходит, что уголовное дело было заведено по факту обладания премьер-министром Молдовы Кириллом Габуричем дипломом БАК, в котором присутствуют признаки фальсификации», - написала тогда в официальном письме Майя Санду.

Тогда же, сообщалось, что Кирилл Габурич дважды был исключен из образовательных учреждений. В 1995 году Габурич был отчислен из Республиканского колледжа микроэлектроники и вычислительной техники, а в 1997 году – из Экономической академии, за пропуски.

Кирилл Габурич также известен, как один из основных ответственных за кражу миллиарда доллара из валютного резерва Нацбанка.

Осенью 2014 года Национальный банк Молдовы установил специальное администрирование в трех банках «группы Шора» - "Banca de Economii", "Banca Socială" и "Unibank", предоставив им срочный кредит на сумму 9,5 млрд. леев на основе секретного постановления правительства Юрия Лянкэ. Фонды должны были быть возвращены до 27 марта 2105 г., чего так и не произошло.

Взамен, в конце марта 2015 г. правительство Габурича, тоже на основе секретного постановления, приняло решение о дополнительном предоставлении еще 6,5 миллиардов леев трем обанкротившимся банкам. Указанная схема выведения миллиардов была описана и в отчете компании Kroll, расследующей кражу миллиарда.