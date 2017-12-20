Прокуратура Кишинева о пьяном адвокате, сбившем на «зебре» четверых человек: Это уже выходит за все края!

Я в который раз пересматриваю страшное видео наезда автомобиля на четырех человек – женщин и детей – и каждый раз вздрагиваю в тот момент, когда автомобиль вылетает на пешеходный переход… Сбивает (слава Богу, женщины и дети живы) и – едет дальше под песню «Наутилуса», только теперь водитель и его пассажир не орут адскими голосами, подпевая Бутусову, а переговариваются: сбили или не сбили, может, показалось…

Делают они это, на всякий случай, скрываясь с места происшествия. Позднее, когда выяснилось, что за рулем автомобиля «Сузуки» сидел пьяный адвокат, который, когда его вернули к месту ЧП, еще и вел себя достаточно дерзко, в соцсетях заговорили о том, что, скорее всего, виновный отделается штрафом…

- Скорее всего, все закончится, как обычно, в Молдове – ничем, - такой лейтмотив постов людей.

Мы обратились с этими сомнениями в городскую прокуратуру.

- Я могу дать вам своим заверения в том, что следствие будет объективным! - уверен заместитель прокурора Кишинева Виталий Сибов. - Расследование этого уголовного дела будет объективным! И на каждом из этапов уголовного преследования мы будем информировать общественность о ходе следствия. Задержанного уже допрашивали, но, к сожалению, я пока не могу вам сказать, какие показания он дает. Будем работать объективно, потому что это уже, на самом деле, выходит за края!