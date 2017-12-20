Будет ли расширен состав избирательного блока ПДС и ППДП? Ответ Игоря Гросу.

В интервью для портала ТРИБУНА генеральный секретарь партии «Действие и Солидарность» (ПДС) Игорь Гросу ответил на следующий вопрос: Г-н Гросу, на следующие выборы ППДП и ПДС пойдут вместе, или планируется привлечение и других политических сил?

«Ответ на этот вопрос давали лидеры ПДС и ППДП на пресс-конференции от 20 ноября 2017 года, когда г-жа Санду и г-н Нэстасе объявили о намерении создать единую платформу для участия на парламентских выборах 2018 года. Обе партии открыты для сотрудничества с по-настоящему проевропейскими и антиолигархическими силами, а также с представителями гражданского общества.

Общей задачей предполагаемого Национального блока является освобождение государства от тандема Плахотнюк-Додон, возвращение Республики Молдова на путь европейской демократии и истинного внедрения интеграционных процессов», — заявил он.

На вопрос, почему в состав блока не входит ЛДПМ, Игорь Гросу ответил следующее: «Как отмечалось ранее, эта платформа открыта для сотрудничества с по-настоящему проевропейскими и антиолигархическими силами, которые мы призываем объединиться с ПДС и ППДП.

Мы планируем привлечь в этот блок не только представителей проевропейских партий, но и публичных людей, репутация которых незапятнанна, пользуются всеобщим уважением, в состоянии мобилизовать общество и быть полезными общему делу».

Андриана Кептине