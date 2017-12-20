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Общество
Задержан Валентин Бодюл, бывший директор "Cricova"
20.12.2017

Бывший генеральный директор комбината по производству вин "Cricova" Валентин Бодюл задержан антикоррупционной прокуратурой, передает IPN.

Согласно пресс-релизу генеральной прокуратуры, экс-директор "Cricova", действуя в нарушение закона, организовал строительство хозяйствующим субъектом на территории комбината заведения общественного питания заведения "Oraşul Subteran". 31 июля 2012 года заведение было зарегистрировано в регистре недвижимого имущества с общей площадью 1490,20 кв. метров.

Площадь в 0,38 га, на котором находится объект, была частью общей площади в 83,28 га горного отвода комбината "Cricova", факт, отраженный в документах, подтверждающих горный отвод. Однако данная площадь была исключена обманным путем, из пределов горного отвода комбината и отдана в пользование хозяйствующему субъекту на период 2011-2016 годов.

Эти действия, согласно прокуратуре, противоречат требованиям закона об объявлении комплекса „Combinatul de Vinuri "Cricova" SA” в качестве объекта национального культурного достояния РМ и закона о культуре, которые запрещают отчуждение имущества этого объекта.

Кроме того, установлено, что по указанию бывшего генерального директора комбината 9 июля 2010 года в целях строительства заведения "Oraşul Subteran" центр бизнеса и туризма "Cricova-Vin" предоставил тому же экономическому агенту беспроцентный кредит в 2,1 миллиона лей, который до настоящего времени не возвращен.

Прокуратура по борьбе с коррупцией провела обыски на дому у Бодюла. Ему грозит лишение свободы на срок от шести до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 10 до 15 лет.


 
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