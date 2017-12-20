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На устах
Совместный КПП Паланка-Маяки-Удобное позволил в два раза сократить время проверок
20.12.2017

Сегодня на молдо-украинской границе открылся совместный контрольно-пропускной пункт Паланка-Маяки-Удобное. Его работа организована по европейским стандартам, а проверки проводят одновременно службы Молдовы и Украины.

Люди, которые уже пересекли границу через совместный КПП, говорят, что время на проверки сократилось вдвое.

"То, что не приходится проходить две таможни, уже хорошо. К нам подошли пограничники обеих стран. Думаю, что так будем проходить контроль быстрее." 

В свою очередь, молдавские пограничники и таможенники говорят, что объединив усилия, смогут действовать эффективнее. 

"Надеюсь, что к лету мы уже внесем предложение о том, как организовать работу без очередей на въезде и выезде из страны", - сообщил глава Пограничной полиции Фредолин Лекарь. 

"Благодаря тому, что будем экономить время проверок, у нас появится возможность проводить их тщательнее", - сказал глава Таможенной службы Виталий Врабие. 

Пограничники соседней Украины также считают, что выполняя одно дело, обе стороны лишь выиграют.

Совместное КПП создали при финансовой поддержке Евросоюза и помощи Программы развития ООН в нашей стране. Его запуск - одно из требований Соглашения об ассоциации с ЕС. Всего на молдо-украинской границе планируется организовать семь совместных контрольно-пропускных пунктов. Ожидается, что следующим станет Джурджулешты-Рени.


 
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