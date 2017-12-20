«Собственность» политиков в СМИ

Несмотря на статистические данные, которые указывают, что общество все больше предпочитает онлайн-СМИ, большинство партий Молдовы издают и печатные издания, а точнее газеты. CURENTUL провел исследование о принадлежащих политическим партиям изданиях.

«UN PAS PENTRU MOLDOVA» – ежемесячное издание, которое недавно стала издавать партия «Действие и Солидарность» (ПДС). Первый номер газеты вышел 19 октября 2017 года тиражом 3 тыс. экземпляров. Газета состоит из восьми черно-белых страниц формата А3 и стоит 5 леев. Газета распространяется ГП «Почта Молдовы» в последнюю пятницу месяца.

Газета «SOCIALIȘTII» («СОЦИАЛИСТЫ») издается с 22 января 2014 года Партией социалистов Республики Молдова (ПСРМ). Изначально газета выходила еженедельно на румынском и русском языках, на 24 страницах формата А3, в розово-черно-белом цвете и тиражом 8 тыс. экз. Вскоре издание преобразилось. В конце 2014 года газета стала цветной, а тираж превысил 220 тыс. экз. Более того, издание перестало быть периодическим, и стало распространяться бесплатно, по необходимости политформирования.

Газета «КОММУНИСТ» издается более 20 лет и информирует электорат Партии коммунистов Республики Молдова (ПКРМ) о самых важных новостях в партии. Издание было основано 14 апреля 1995 года ПКРМ. За годы существования издание неоднократно меняло свой внешний вид. Сейчас газета издается на румынском и русском языках, в формате А3, тиражом более 30 тыс. экз. Газета распространяется бесплатно.

«LIBERALUL» — газета, основанная Либеральной партией (ЛП) в 2014 году. Газета издавалась в цветной обложке, содержала 8 страниц, и сообщала о самых значимых событиях в партии. Издание бесплатно распространялось ежемесячно с мая по сентябрь 2014 года.

«PUTEREA E ÎN ADEVĂR» («СИЛА В ПРАВДЕ») – газета политической партии «Наша Партия», зарегистрированная в Министерстве юстиции 25 марта 2015 года. Издание содержит 16 цветных страниц формата А3 и издается на русском и румынском языках, тиражом более 150 тыс. экз. «СИЛА В ПРАВДЕ» издается по мере необходимости и распространяется бесплатно.

«PARTIDUL ȘOR» («Партия ШОР») – издание политформирования Илана Шора. Газета выходит ежемесячно, в формате А3, на румынском и русском языках, тиражом более 40 тыс. экз.

«MOLDOVA DEMOCRATĂ» — газета Демократической партии Молдовы и издается с весны 2017 года. Издание является еженедельным, цветным и содержит 8 страниц формата А3. Румынский вариант выходит тиражом 70 тыс. экз., а русский – 30 тыс. экз. Газета распространяется бесплатно.

«STEJARUL» — основной информационный инструмент для избирателей Либерал-демократической партии Молдовы (ЛДПМ) начиная с 2014 года. В том числе с помощью этого издания, ЛДПМ удалось получить 23 мандата на выборах 2014 года. 16 страниц еженедельника выходили на румынском и русском языках тиражом более 40 тыс. экз. Номер газеты стоил 3 лея. С начала 2015 года газета стала выходить только на румынском языке, а последний номер издания вышел 24 июня 2015 года.

Думитру Гаркалюк