Вели ли Вы политические дела? Ответ Богдана Зумбряну!

Новый директор Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) Богдан Зумбряну дал свое первое интервью порталу ТРИБУНА, в ходе которого мы его спросили: Вели ли Вы политические дела?

«Я часто видел, что и в Румынии DNA почти ежедневно обвиняют в политизации дел, хотя уровень доверия к ведомству там очень велик. Ясно, что когда расследования касаются политиков, их коллеги по партии говорят, что это политические дела. Сам тот факт, что в деле замешан политик, уже дает почву для спекуляций. Это неизбежно, и нам это понятно. Мы делаем все, чтобы все это не влияло на нашу деятельность», — заявил он.

На вопрос о выборочности правосудия, Богдан Зумбряну ответил: «Это модный стереотип, но практика показала, что в уголовных делах замешаны представители всех политических партий».

На вопрос, почему мишенями НЦБК чаще являются представители оппозиционных партий, а не ДПМ, Зумбряну ответил следующее: «Нашими мишенями являются те политики, которые имели доступ к ресурсам, к публичным деньгам.

Коллеги из НЦБК представили одну диаграмму, которая ясно говорила о том, какие партии назначили своих людей в министерства и агентства, где больше всего финансов. Вы тоже можете провести такой анализ, и будете удивлены тем, что больше всего это те, кто сейчас у власти, и были у власти ранее».

Кристина Пендя