Что принес хорошего 2017 год в области окружающей среды.

Со всем тем хорошим и плохим, что в нём было, 2017 год подходит к концу, и сейчас самое время подвести его итоги. В этой связи Информационное агентство IPN решило выяснить, каким оказался 2017-й для молдавских граждан, проживающих в стране и за её пределами. Был ли это год, когда они решили строить своё будущее на Родине или укрепились в своём намерении уехать? Стал ли этот год годом, в течение которого они открыли своё новое дело или закрыли прежнее? Быть может, они пережили в этом году нечто особенное? Сегодня мы узнаем, каким оказался 2017 год для окружающей среды.

---

Рейтинг Министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды:

1. Был принят Закон об отходах.

„Закон представляет собой правовую основу, приспособленную к европейским принципам и стандартам управления отходами. Содержит положения об использовании, переработке и уничтожении отходов, об авторизации, контроле и учете деятельности по управлению отходами, о режиме импорта, транспортировки за рубежом и их экспорта. Позволяет управлять некоторыми категориями отходов, среди которых отходы отработанных масел, батареи и аккумуляторы, электрооборудование и электроника, выведенные из эксплуатации транспортные средства и упаковки, медицинские отходы, стойкие органические загрязняющие вещества, черные и цветные металлы, отходы ртути и асбеста, изношенные покрышки и др. Согласно закону, изготовитель продукции обязан принимать обратно товары, в том числе отходы, которые остаются после использования таких продуктов; организовать систему сбора и возврата этих товаров через торговые центры, точки сбора муниципальных отходов или через индивидуальные или коллективные системы, созданные им самим”.

2. Был создан орган регулирования государственной службы водоснабжения и санитарии, который лицензирует операторов в данной области и разрабатывает нормативные акты, необходимые для улучшения доступа граждан к качественным услугам – НАРЭ.

3. Было разработано технико-экономическое обоснование для расширения водопровода Кишинев-Стрэшень-Кэлэрашь в рамках Проекта „Улучшение инфраструктуры водоснабжения в Центральной части Молдовы”, при поддержке KfW.

4. При поддержке партнеров по развитию были разработаны или находятся на различных стадиях доработки технико-экономические обоснования для создания инфраструктуры управления отходами в восьми регионах управления отходами, установленных на всей территории страны.

5. В период 2016-2017 годов было реабилитировано 577,7 га защитных лесополос, и площадь защищенных сельскохозяйственных площадей выросло примерно до 12 тыс. гектаров.

„Восстановление лесополос будет иметь положительное влияние на сельскохозяйственные площади. Также были облесены 790 га деградированных земель, в соответствии с положениями Национального плана расширения лесных площадей на 2014-2018 годы”.

Рейтинг Экологического движения Молдовы:

1. Граждане мобилизовались в отношении проблемы реки Днестр, протестовали и подписали призывы об отказе от строительства ГЭС на Днестре, а впоследствии Украина ратифицировала Соглашение о сотрудничестве по защите реки Днестр.

2. Правительство утвердило изменения в Законе о внутреннем водном транспорте и распорядилось о возврате всех аллювий, полученных в результате работ по очистке фарватера, запретив продажу песка и гравия, добываемых из рек Днестр и Прут. Регламенты должны быть утверждены парламентом.

3. Исполнилось 30 лет с момента первой экологической экспедиции на реке Днестр, и в 2017 году в журнале Natura было опубликовано 12 мемуарных материалов.

4. На реке Прут был создан первый Биосферный заповедник „Нижний Прут”.

5. Была возвращена в повестку обсуждений тема регулирования охраны ландшафта.

Рейтинг Ассоциации журналистов в области экологии и экологического туризма Молдова:

1. Тема охраны окружающей среды продолжает быть отраженной в национальной прессе, а журналисты проявили интерес к событиям, касающимся окружающей среды.

„В редакционных статься находят все больше отражение вопросы окружающей среды, и не только связанные с катастрофами или стихийными бедствиями, но и с историями успеха, экoбизнесом, историей энтузиастов, которые посвящают себя этой области. Более того, все более привлекательными для СМИ становятся и расследования в области окружающей среды”.

2. Состоялась первая школа практической журналистики в области окружающей среды, а журналу Natura исполнилось 27 лет.

3. Апрельский снегопад напомнил нам, насколько важной является природа, и как она может с нами „расправиться”. Снег в апреле мобилизовал и общество, многие проявили активную гражданскую позицию. С мыслью об окружающей среде, был отмечен и День окружающей среды в Парке Валя Морилор, с привлечением гражданского общества в области окружающей среды и ПРООН.

4. Изменение климата было актуальной темой на протяжении всего года. Республика Молдова ратифицировала 4 мая 2017 года Парижское соглашение, а Ассоциация журналистов в области экологии и экологического туризма Молдовы провела кампанию, посвященную воздействию изменения климата на сельское хозяйство, водные ресурсы и земельные ресурсы.