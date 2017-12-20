Почти миллион леев направят на ремонт дорог и тротуаров на Рышкановке

Почти миллион леев направит мэрия на ремонт дорог и тротуаров во дворах жилых домов в столичном секторе Рышкановка. Реабилитация запланирована в периметре улиц Киевская, Алеку Руссо и Димо. На этом густо заселенном участке находятся две школы и два детсада.

"Движение машин и с одной стороны, и с другой. Все едут мимо детского сада. Дети выбегают, а машины несутся на огромной скорости. г. Надеемся, что тротуар создадут, и конечно было бы неплохо хотя бы один тупик сделать там, чтобы как-то перегородить", - сказала сотрудник детсада Татьяна Топал.

Разработка проекта ребилитации внудредомовых дорог и тротуаров обойдется в сто тысяч леев.

"Мы решением совета можем поручить главному управлению архитектуры разработать проектную документацию. Первое - установка знаков, второе - установка каких-то определенных тупиков, и обустройство тротуаров, а также освещения", - отметил муниципальный советник Александр Одинцов.

Начать реализацию проекта планируется весной будущего года.