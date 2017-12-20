20 Декабря 2017
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Экономика
Почти миллион леев направят на ремонт дорог и тротуаров на Рышкановке
20.12.2017

Почти миллион леев направит мэрия на ремонт дорог и тротуаров во дворах жилых домов в столичном секторе Рышкановка. Реабилитация запланирована в периметре улиц Киевская, Алеку Руссо и Димо. На этом густо заселенном участке находятся две школы и два детсада. 

"Движение машин и с одной стороны, и с другой. Все едут мимо детского сада. Дети выбегают, а машины несутся на огромной скорости. г. Надеемся, что тротуар создадут, и конечно было бы неплохо хотя бы один тупик сделать там, чтобы как-то перегородить", - сказала сотрудник детсада Татьяна Топал. 

Разработка проекта ребилитации внудредомовых дорог и тротуаров обойдется в сто тысяч леев. 

"Мы решением совета можем поручить главному управлению архитектуры разработать проектную документацию. Первое - установка знаков, второе - установка каких-то определенных тупиков, и обустройство тротуаров, а также освещения", - отметил муниципальный советник Александр Одинцов. 

Начать реализацию проекта планируется весной будущего года.


 
Количество просмотров:
56
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2017 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.