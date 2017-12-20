Лянкэ заменит коллега по партии

Кресло Юрия Лянкэ в парламенте, вероятно, займет его коллега по партии, отмечает NOI.md со ссылкой на заявление председателя парламента Андриана Канду.

«Это будет человек, делегированный Европейской народной партией Молдовы (ЕНПМ). Это их решение. Мне еще не сообщили. Место зарезервировано для ЕНПМ. Когда они назначат кандидата решением парламентской группы, тогда состоится голосование. Пользуясь возможностью, я также обращаю внимание, что до сих пор остается вакантным место вице-спикера, принадлежащее парламентской оппозиции, и я постоянно прошу их назначить кого-то, кто примет участие в руководстве парламента, потому что оппозиция должна участвовать хотя бы для того, чтобы иметь доступ к информации о работе парламента. Поэтому наберемся терпения и через несколько дней узнаем, какое решение примут наши коллеги из ЕНПМ. Если речь о Валерии Гилецком и о ком-то другом, мы поддержим его и будем голосовать в парламенте за назначение нового вице-спикера», – заявил Андриан Канду в эфире передачи «Punctul pe Azi» на канале TVR Молдова.

Ситуация связана с вчерашним объявлением лидера демократов Влада Плахотнюка, что кандидатура вице-спикера Юрия Лянкэ предложена на должность заместителя премьер-министра по европейской интеграции.

Спикер парламента отметил, что он не исключает, что это может произойти до конца осенне-зимней сессии парламента.