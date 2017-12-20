Женщин Молдовы хотят лишить праздника 8 Марта

Владислав Бордеяну

В Молдове в следующем году может быть изменен календарь праздников. Международный женский день 8 Марта и международный праздник солидарности трудящихся - День труда 1 Мая могут лишить статуса выходного. Это предусматривает проект поправок в Трудовом кодексе.

Когда власти не могут обеспечить людям будущее, создать рабочие места, поднять размер пенсии, дать достойную зарплату, одеть и накормить детей-сирот, они начинают вести борьбу с ветряными мельницами и не без последствий. Чтобы дальше держать всё под контролем и управлять толпой, власти берутся за праздники, которые им навевают ассоциации с советским прошлым. По их убеждению, если мы повесим Европейский флаг и будем отмечать День победы над нацизмом 8 мая, а не 9, то мы смело можем называть себя европейской страной. И если сделать рабочими даты 8 Марта и 1 Мая, то Молдова расцветёт.

Неужели это - первостепенные проблемы, которые нужно решить министерству здравоохранения, труда и социальной защиты? Кто знает, не пойдут ли власти по стопам Украины, где активно идет процесс декоммунизации. В результате чего переименовали 987 городов и сёл, более 50 тыс. улиц, демонтировали 1320 памятников Владимиру Ленину и сотни других памятников, связанных с советским прошлым, а 8 Марта и вовсе намерены переименовать в День борьбы за права женщин.

Затейливое министерство

После того, как был проведен сравнительный анализ нерабочих дней в соседних странах, в том числе и в ЕС, специалисты министерства здравоохранения, труда и социальной защиты пришли к выводу, что эти дни в Европе не являются выходными. Международный женский день 8 Марта объявлен праздничным нерабочим днем только в странах бывшего СССР. «Ни в одной стране ЕС 8 Марта не является выходным днём» - говорится в документе.

Если опереться на их логику, то тяжелое Советское наследие является просто камнем преткновения на пути европейского будущего. И как только Клара Цеткин и Роза Люксембург посмели придумать такой праздник?

Парадокс этой инициативы в том, что ни у 8 Марта, ни уж тем более 1 Мая, которые предлагают сделать рабочими днями, нет советской истории. 1 Мая - это День всех трудящихся, который был организован европейскими социал-демократами задолго до прихода большевиков к власти и появления СССР.

Также ведомство намерено установить новогодние каникулы в период с 31 декабря по 2 января. Там уверены, что такие изменения благоприятно отразятся на работниках, которые смогут отдохнуть, в том числе, с детьми, которые в этот период находятся на каникулах. Проект предложен для публичного обсуждения и свои предложения общественность может высказать до 31 декабря на сайте.

Председатель Национальной конфедерации профсоюзов Молдовы (НКПМ) Олег Будза категорично заявил, что профсоюзы против исключения 8 Марта и 1 Мая из списка праздничных выходных дней. «Профсоюзы не станут поддерживать идею увеличения количества дней зимнего отдыха за счёт сокращения нерабочих дней 8 Марта и 1 Мая, - сказал он. - В рамках рабочей группы обсуждали увеличение новогодних мини-каникул, но не за счёт весенних праздников. Было предложено два варианта увеличения зимних мини-каникул для работников - либо за счёт местных храмов, либо ещё лучше отказаться от нерабочих дней 7 и 8 января, когда празднуется Рождество по старому стилю».

Зато Рождество по новому стилю – 25 декабря внесли в список государственных праздников и сделали выходным днем. И мы снова стали ближе на шаг к Европе, т.к. Рождество по новому стилю традиционно отмечают католики и все страны ЕС. Между тем, по официальным данным, в Молдове насчитывается более 20 тыс. католиков, что составляет менее 1% от всего населения страны.

Также профсоюзный лидер заверил, что НКПМ не получила ни одного официального предложения об изменении статьи 111 Трудового кодекса.

С совместной декларацией выступили и представители ряда общественных правозащитных организаций, выступающих за гендерное равенство и против различных форм дискриминации. В своём обращении к премьер-министру Павлу Филипу и министру здравоохранения, труда и соцзащиты Стелле Григораш авторы с «сожалением отмечают аргументы относительно празднования 8 Марта только в бывших советских республиках, но не в странах ЕС – ложны, т.к. праздник является международным и призван отмечать борьбу женщин за свои права».

Также в заявлении платформы уточняется: «Советское прошлое является частью истории Молдовы, которую невозможно игнорировать или упразднить за ночь. Адаптация к стандартам Европейского союза не предполагает отказа от собственной истории и от специфики, которая определяет нас как страну и регион как с точки зрения истории, так и настоящего. Кроме того, 1 Мая - Международный день труда не может быть рабочим, т.к. это противоречит самой концепции праздника. Во всём мире это - праздничный нерабочий день».

Как отмечают 8 Марта в разных странах мира

Любая женщина, кем бы она ни была по профессии, любит цветы, внимание, подарки. Во многих странах мира существуют праздники, посвященные женской половине человечества. Такие праздники говорят об особом отношении к женщинам в семье и обществе.

Ещё в Древнем Риме существовал праздник Матроналии - праздник матерей-матрон. Женщин освобождали от работы, они одевались в праздничную одежду и отправлялись в храм богини Весты. У славян был древний праздник в честь богини Лады - матери всех богов, покровительницы семьи, достатка, урожая. Его отмечали в марте. Сегодня самым известным праздником является Международный женский день, который отмечается ежегодно 8 Марта.

Так сложилось годами, что этот день теперь ассоциируется в первую очередь с выходным и обязательно с подарками и цветами, в то время как первоначальный смысл этой даты канул в Лету. Но так было не всегда. В прошлом веке этот день имел другой смысл.

Дата была придумана социалистическим движением. В феврале 1909 г. женщины Нью-Йорка вышли на улицы с требованием ввести равную оплату труда и предоставить им право голосовать. Немецкие социалистки и коммунистка Клара Цеткин на пару с Розой Люксембург в следующем году на Женской конференции высказали мысль о том, что необходим праздник, который бы продвигал равные права для женщин, в том числе и суфражистские идеи.

В Россию это праздник пришел только в 1913 г. Изначально в этот день проходили митинги и демонстрации. С годами борьба за независимость женщин укрепилась в СССР. Так или иначе история праздника на Западе и в России подтверждает, что в первую очередь он был придуман как инструмент эмансипации и популяризации уважения к женщинам. Но с годами на смену демонстрациям пришла букетно-конфетная пора, исчезла революционная тематика с открыток, стали воспевать женскую красоту и материнство. При Леониде Брежневе, в 1966 г., 8 Марта стал выходным днем.

Международный женский день 8 Марта признан официальным праздником во многих совсем не коммунистических странах мира. Он сохранился и в Молдове, России и других постсоветских республиках. Также этот день есть в Китае, Северной Корее, и даже в Буркина-Фасо (в западной Африке). В остальных странах, это - неофициальный праздник. Главный популяризатор этого дня - ООН. В 1975 г., который был объявлен Международным годом женщин, Организация решила отмечать Международный женский день 8 Марта.

В настоящее время 8 Марта в Германии не является выходным днём, но, как показывает история, имеет социалистические корни. Однако те, кто ещё помнит о Берлинской стене и немецкой народной демократии, обычно его отмечают. Несмотря на то, что о 8 Марта говорят как о Международном женском дне, чествуют женщин в Германии в День матери, который отмечается в мае. В Литве этот день отмечают только там, где проживает много русскоязычных людей. В календаре красным цветом этот день не отмечен.

Во Франции этот день не отмечается широко, разве что только среди «левых» и коммунистов. Чествуют французы своих женщин в День матери, который также привыкли отмечать в мае, правда, поздравляют только мам и бабушек. Девушки же получают поздравления в День влюбленных, 14 февраля. Поляки тоже сохранили местами устоявшую традицию с советских времен поздравлять женщин 8 Марта, но этот день и у них является рабочим.

А в Армении женщинам посвящен целый месяц. Праздник милых дам начинается 8 Марта и заканчивается 7 апреля, когда в стране отмечают День материнства и красоты. Также целый месяц чествуют женщин в Японии. Празднуется не только 8 Марта, но и "Момо-но сэкку" (Праздник цветения персиков), знаменитый Праздник девочек, больше известный как "Хина мацури", Праздник кукол, изготовленных из керамики и шёлка.

Стоит отметить, что некоторые государства постсоветского пространства Армения, Литва, Латвия, Туркмения уже совершали попытки и вовсе отменить 8 Марта как пережиток советского прошлого. Но всего закончилось ничем. Люди упорно продолжали праздновать международный женский день, дарить женщинам цветы и подарки, устраивать вечеринки как в домашнем кругу, так и в коллективах. В итоге 8 Марта вернули в перечень государственных праздников.

На Украине также призывали отказаться от празднования 8 Марта, назвав его пережитком советского прошлого, тянущим Украину назад - к России и СССР, а не ведущим в Европу. Таких попыток было, как минимум, пять.

Иллюзия борьбы с советским прошлым

Эксперты отмечают, что власти Молдовы на фоне украинской истерии вряд ли пойдут по их пути.

- Учитывая нашу историческую пассивность, власти не пойдут дальше сносить памятники, - уверен политический аналитик Валерий Осталеп. - Власти Молдовы только создают иллюзию борьбы с советским прошлым в попытках подмазаться к Западу. На самом деле именно 8 Марта является проблемой в развитии экономики? И этот день нельзя праздновать, т.к. было создано столько рабочих мест, что приходится искать людей за рубежом?

Те, кто предложил отменить выходные 8 Марта и 1 Мая, будут первыми дарить подарки и поздравлять. Да и люди всё равно продолжат праздновать и поздравлять женщин с праздником. И неважно, будет этот день выходным или нет, в принципе, как и 23 февраля – День защитника Отечества. Тем не менее руководство каждой компании решает, в какие дни им работать или нет. Обидно то, что распродали и разрушили уже всё, что было. А за последние 30 лет практически ничего не построили. Почти весь жилой фонд, административные здания, школы, больницы были построены при Советской власти. Как же они могут жить в таких домах, ходить на работу, лечиться в поликлиниках, отправлять детей в школу в такие здания? - задался вопросом эксперт.