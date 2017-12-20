Где в Кишиневе можно купить самые дешевые квартиры

Покупка квартиры — вопрос крайне серьезный, не терпящий спешки, поэтому за изменениями на рынке недвижимости граждане наблюдают с неподдельным интересом. Конечно, многие хотят сэкономить и купить жилье подешевле. На рынке недвижимости, как подчеркивают аналитики, наблюдается ценовой застой. Впрочем, несмотря на желание людей обзавестись жильем, возможности на покупки недвижимости крайне невысоки.

Где можно подешевле купить квартиру в Кишиневе?

Дешевле всего купить квартиру на Чеканах, а именно на улице Отоваска. Согласно данным биржи "Lara", в среднем квадратный метр в однокомнатной обойдется там в 478 евро, в двухкомнатной — 455 евро, в трехкомнатной — 401 евро, а в четырехкомнатной — 383 евро.

Следом идет жилплощадь на Ботанике в районе аэропорта. Квадратный метр в "однушке" там обойдется в 523 евро, в "двушке" — в 481 евро, в "трешке" — в 456 евро, а в квартире с 4 комнатами — в 432 евро.

В тройку самых бюджетных вариантов вошло жилье на Скулянке. Квадратный метр в однокомнатной квартире в этом микрорайоне столицы обойдется в среднем в 550 евро, в двухкомнатной — 520 евро, в трехкомнатной — в 464, а в четырехкомнатной — в 423 евро.

Немногим дороже жилплощадь на Буюканах. В среднем квадратный метр в "однушке" выйдет в 555 евро, в "двушке" — в 534 евро, в "трешке" — в 466 евро, а в четырехкомнатной — в 429 евро.

Пятерку недорогих квартир замыкает микрорайон Нижняя Ботаника, где в квадратный метр в однокомнатной квартире обойдется в 563 евро, в двухкомнатной — 553 евро, в трехкомнатной — в 477 евро, а в четырехкомнатной — в 440 евро.

Заоблачные цены: самое дорогое жилье в Кишиневе

Дороже всего купить квартиру в Кишиневе, конечно же, в центре. Квадратный метр в "однушке" в этом районе столицы в среднем стоит 636 евро, в "двушке" — 596 евро, а в трехкомнатная квартира — 535 евро, а в четырехкомнатной — 495 евро.

Немногим дешевле жилье обходится на Ботанике. Квадратный метр в однокомнатной в среднем может обойтись в 603 евро, в двухкомнатной — 578 евро, в "трешке" — 506 евро, а в четырехкомнатной — 471 евро.

Третью строку в рейтинге самых дорогих квартир занимает сектор Рышкановка, а именно недвижимость на Албишоаре. Там квадратный метр в "однушке" в среднем обходится в 598 евро, в "двушке" — 570 евро, в "трешке" — в 504 евро, а в четырехкомнатной — в 494 евро.

На четвертом месте — недвижимость в микрорайоне Рышкановка, где квадратный метр в однокомнатной квартире обойдется в среднем в 589 евро, в двухкомнатной — 547 евро, в трехкомнатной — в 510 евро, а в четырехкомнатной — в 492 евро.

Пятерку самого дорого жилья в столице занимает микрорайон Новые Чеканы. Квадратный метр в "однушке" там в среднем стоит 576 евро, в "двушке" — 545 евро, "трешке" — 476 евро, а в четырехкомнатной — 456 евро.