Борис Гамурарь: «Все партии приходят к власти со своим видением проблем безопасности - узкопартийным, не отражающим национальный интерес»

20 декабря в СССР отмечали день ВЧК-КГБ, или День чекиста. В России его отмечают как день работника органов безопасности. Многие работники спецслужб на постсоветском пространстве также считают 20 декабря своим днем. Был ли КГБ действительно всесильным, как принято считать, и каковы главные проблемы молдавских спецслужб? На вопросы отвечает Борис Гамурарь, ветеран органов государственной безопасности.

«Нет уз святее товарищества»

- Почему этот день важен для вас?

- В России, Белоруссии, Армении, Киргизии, Таджикистане празднуют и на государственном уровне день сотрудника органов безопасности. Но бывшие сотрудники КГБ, ветераны на постсоветском пространстве по-прежнему встречаются неофициально в этот день.

Преемственность сохраняется несмотря на коренные историко-политические изменения, в силу традиции, как и в любой профессии. Устойчивость традиций в сфере госбезопасности объясняется спецификой профессиональных отношений сотрудников, связанных с выполнением особых задач в области госбезопасности. Естественно, что для ветеранов органов КГБ традиции имеют только неформальное значение, имеют моральную значимость. «Нет уз святее товарищества» - эта классическая раза вполне созвучна и этой категории военнослужащих.

Был ли КГБ всесильным?

- КГБ действительно все знал и все мог?

- На этот вопрос нельзя ответить однозначно… Да, эту службу боялись во всем мире, боялись граждане СССР. В немалой степени этому способствовали и мифы, антисоветская пропаганда.

Будем откровенны: система сбора информации внутри страны была налажена не хуже, чем в Китае, а использование админресурса, «профилактика» инакомыслящих вплоть до карательной психиатрии дополняли негативный набор. Операции за рубежом, связанные с пропажей людей, ликвидация диссидентов, военные перевороты и путчи «лейтенантов» в странах третьего мира, поиск атомных и научных секретов под носом сильных разведок ведущих государств… Все это формировало имидж «всесильной» спецслужбы.

Но надо иметь в виду, что существовал биполярный раскол мира на геополитические зоны тяготения: СССР и страны Организации Варшавского Договора с одной стороны, США и НАТО – с другой. Действовал принцип: прав тот, кто стреляет первым, без учета мирового общественного мнения (хотя пропаганда старалась вовсю).

КГБ, как и любая спецслужба, действовал в условиях реального противоборства с сильным противником, который стремился скрывать свои замыслы и намерения, проводя активные, отвлекающие мероприятия. Их надо было выявлять, упреждать и пресекать, также принимать срочные меры по ликвидации последствий уже осуществленных акций.

Как комитет «прошляпил»…

- А их было…

- Их было немало. Это была работа без выходных и праздничных дней. Но я приведу несколько не очень известных примеров, иллюстрирующих тезис о «всесильности» КГБ.

Комитет не смог раскрыть планы Аугусто Пиночета по свержению правительства Сальвадора Альенде в сентябре 1973 года - а эта страна была важной, если не единственной, точкой опоры СССР в Латинской Америке. Пиночет побывал с официальным визитом как министр обороны в последние дни августа в СССР! То есть накануне путча. Это была проверка бдительности и конспирации перед свержением правительства? Более того, Пиночет посетил высшие командные курсы «Выстрел», где учились чилийские старшие офицеры, встретился с ними и, видимо, дал гарантии. После путча они все вернулись в Чили, никто не пострадал. Прошляпили.

В 1971 году к противнику ушел из английской резидентуры капитан внешней разведки О.Лялин. В результате этого предательства из Англии выслали 105 разведчиков и дипломатов. Огромный урон - в резидентуре остались семеро неопытных новичков. Провал был оглушительным и для политического руководства, Брежнев прервал поездку по соцстранам и вернулся в Москву, где провел закрытое заседание политбюро для оценки обстановки. На второй день министр иностранных дел Громыко вылетел в Лондон на конфиденциальные переговоры. А какой была цена торга?

Крупным провалом с далеко идущими последствиями (на языке специалистов - позор) считается многолетняя нераскрытая деятельность архивиста (!) 1-го главного управления (политическая разведка) В. Митрохина, который 12 лет делал выписки из донесений зарубежных резидентур, накопил «записок» на шесть чемоданов и через восемь лет после выхода на пенсию через Латвию был переправлен британской разведкой в Великобританию. Интересно, что сначала он предложил свой архив американцам, те не поверили ему и отказались. По материалам Митрохина противник выявил более ста нелегальных агентов и пролил свет на многие операции КГБ во всем мире, формы дипломатической поддержки и прикрытия.

В 1980 году из Москвы бежал с семьей начальник отдела 8-го главного управления (защита технических средств и создание шифров), которое контролировало практически все шифровальные службы МИДа, правительства. Только через 13 лет американцы признали факт нахождения Шеймова на их территории. Еще через год он выпустил мемуары.

В конце концов, именно КГБ в лице его В.Крючкова был убежденным сторонником принятия окончательного решения о вводе войск в Афганистан в декабре 1979 года, а через десять с небольшим лет - идейным вдохновителем августовского путча 1991 года, который завершился крахом Союза. Но эта другая тема.

… И как показал себя

- Но ведь были и блестящие операции?

- Чтобы не показаться односторонним, напомню и о нескольких замечательных операциях КГБ, которые стали известны относительно недавно.

Кубинский кризис 1962 года. Мир вплотную подошел к ядерной войне. Но только узкий круг посвященных знал, что, благодаря личной смекалке и инициативе, выходящей за пределы полномочий, резидентом КГБ в США Александром Феклисовым был установлен канал прямой связи между Хрущевым и Кеннеди. Нашли компромисс. В США прибыл зампредседателя совета министров Микоян (у него в тот момент умерла жена, но он не поехал на похороны, такая была напряженность!). Интересно, что посол Добрынин не захотел поставить свою подпись под телеграммой резидента, считая, что у него нет таких полномочий. Феклисов направил информацию под личную ответственность, рискуя многим. Сегодня в ресторане, где он встречался с представителем Кеннеди, установлена мемориальная табличка. До этого Феклисов, находясь в Англии по линии технической разведки в 1947 году, достал пакет научно-технической документации, из которого советские ученые впервые узнали о разработке водородной бомбы.

Кстати, от представителей фундаментальной науки, космоса, разработчиков новых видов оружия, вы не услышите критики КГБ. А какую оценку дал ему в 1989 году академик Сахаров? Единственный государственный орган, который не был коррумпирован. А ведь академик, жертва КГБ, находился в многолетней ссылке в закрытом городе под неусыпном надзором!

В 1967 году вспыхнул ближневосточный конфликт. Два раза в день политическая (ПГУ) и военная (ГРУ) разведки докладывали руководству СССР текущую обстановку и прогнозы. С гордостью и с долей шутки потом говорили, что одна сильная резидентура заменила все советские посольства региона. А какие позиции на долгие годы получил СССР в арабском мире! Сегодня хорошо видно, что Россия - на пути к возвращению утраченных позиций.

Об успехах КГБ в поиске важных источников информации и разоблачении иностранной агентуры написано много, но никак не пройти мимо истории привлечения к сотрудничеству начальников отделов ЦРУ - Эймса и ФБР – Хансена. А как вам такое? К 1989 году в редакции радио «Свобода» и «Свободная Европа» было внедрено более 80 сотрудников разведок соцстран. Один бывший «журналист», будучи пенсионером, за чашкой кофе шутил, говоря: «Директор департамента анализа и прогнозирования как-то жаловался, мол, некоторые сотрудники на планерках весьма невнимательны, а это влияет на качество материалов».

Если от государства ноль вложений, то от спецслужбы – ноль отдачи

- Что входит, по-вашему, в понятие «национальная безопасность»? Спокойны ли вы за Молдову с нашей службой информации и безопасности?

- В 1991 году в Молдове было создано министерство национальной безопасности. Замахнулись широко, но силенок было явно недостаточно, и позже произошло реформирование службы. Остались практически те же задачи, но полномочия постоянно сокращали.

Проблема в том, что непростительно долго мы не могли определиться, чего хотим, куда идем, какая служба нужна. А ведь она работает на физическое существование государства, территориальную целостность и неприкосновенность границ, защищает экономические интересы, снабжает политическое руководство упреждающей, аналитической информацией с тем, чтобы не допустило крупных ошибок, принимало взвешенные решения. Но что получается на самом деле - видно и не глядя на усталые лица дежурных комментаторов с преждевременными морщинами: у одних все идет к лучшему (кто против?), у других – хуже некуда.

Беда в том, что нет у нас преемственности и стабильности, все партии приходят к власти со своим видением проблем безопасности - как правило, узкопартийным, не отражающим национальный интерес. Нужен общенациональный консенсус по главным вопросам, но до этого как до Луны. Какой танец лилипутов устроили недавно по пересмотру стратегии национальной безопасности! Команда одной партии при поддержке бывшей президентуры даже приняла встречный план и громогласно обещала утвердить ее за шесть месяцев. Пар ушел в гудок. Такие документы обречены пройти сложный и трудный путь признания, фильтр согласований, экспертиз и обсуждений как в закрытом режиме, так и с общественностью, и только тогда лечь на столы депутатов.

Другая партия кое-как дошла до финиша, но новый президент стратегию отменил и поручил работать над новой редакцией. С учетом того, что у нас действует все суровее режим двоевластия, новой стратегии светит судьба предыдущих. А это - стратегия национальной безопасности...

Спокойствия для нашей службы я не очень жду, она болеет всеми проблемами страны. Ей не под силу с такими полномочиями и финансированием сделать что-то большее. Может быть, я не прав, так как не владею внутренней информацией, но я вижу, что творится в стране. Мир с каждым днем становится все сложней, и может статься, что некому будет возиться с нами. Оперативный потенциал, по словам бывших сотрудников, не может сравниться с возможностями министерства начала 90-х. Тогда и политическое влияние не было таким плотным.

Сейчас другое время, другой менталитет, другие люди, другие социально-экономические отношения. Хотя я далек от мысли о том, что у СИБа нет в разработке интересных наработок. Вопрос в том, как, кто, какое качество материалов, кому докладываются и каково реагирование.

События последних лет, особенно в банковской сфере и экономике в целом, на поле борьбы с коррупцией говорят без слов. Напрашивается вывод: какая страна – такая и служба безопасности. Ветераны с горечью признают, что ядро службы не может расти профессионально при такой обстановке, что продолжительное время (после регулярных чисток) на ключевые должности назначаются неопытные люди. Короче: если от государства ноль вложений, то от спецслужбы – ноль отдачи. Что будет дальше, покажет недалекое будущее.

Для разрядки. Раньше сотрудник КГБ предъявлял удостоверение только в кинофильмах, а молодые сотрудники писали слово «доллар» с большой буквы. А нынешних «корочка» кормит, одевает и на Канары посылает…

Империи всегда будут вести имперскую политику

- Что вы думаете, когда слышите выражение «рука Москвы»? Какие еще руки тянутся к Молдове? Нужен ли нам Бухарест?

- Я так давно слышу это выражение, что приобрел стойкий иммунитет и не реагирую.

В политике нет постоянных друзей и врагов, а есть постоянные интересы. Молдова находится неоправданно долго на этапе перехода, без руля и ветрил, при остром дефиците государственников у власти, но с полным набором проблем, разрушающих политическую, экономическую, социальную и друг сферы. Сильные государства делают все, чтобы упрочить свое положение в регионе и в мире. В иерархии сильных и слабых не было и не будет гармонии, а империи всегда будут вести имперскую политику, не считаясь ни с чем. Такова кухня мировой политики, так к чему лить слезы? Скорее, «рука Москвы» - это политико- публицистический термин, давно прописанный в политическом лексиконе.

Молдова не интересует Россию

- Отношения Молдовы с Россией переживают непростые времена, и любое заявление, даже с нейтральным или позитивным подтекстом, принимается сторонами с недоверием. Накопилось большое количество взаимных претензий и проблем, некоторые – с трудной биографией и трактуются с совершенно противоположных позиций. Стороны как будто исчерпали запас приемлемых, корректных, принятых в дипломатической практике подходов. Складывается впечатление, что «рука Москвы» является доминантой в определении уровня и качества отношений. Пропагандисты, платные и просто ангажированные крикуны без тормозов, работают без устали над повышением своего грязного рейтинга. Без сомнения, пальма первенства принадлежит «руке Москвы». Нашим с ними не тягаться.

У России не лучшие времена, она ищет союзников и вблизи, и в отдалении от своих границ в контексте российско-американской напряженности. Молдова в экономическом и военном плане Москву совершенно не интересует (иначе не допустили бы такого провала), но она хочет иметь ее в зоне своего влияния, сохранить в подвешенном состоянии и с сильной внутренней оппозицией. Россия ведет свою стратегию в международных делах и реагирует на события в регионе, исходя из своих геополитических интересов.

Это понятно. Но надо понимать и то, что Молдова медленно, но меняется и уже не может быть привязана к России так, как прежде. Впрочем, Россия имела в распоряжении немало времени и сил, чтобы не допустить такого положения. Молдова следует программе евроинтеграции, вскоре произойдет конституционное закрепление этого выбора, и с этим надо считаться. Пример Армении показал, что односторонняя ориентация неэффективна: страна использовала свое суверенное право изменить вектор. Но в Армении по таким вопросам есть национальный консенсус, а у нас до этого далеко, как до Луны.

Отрицать роль «руки Москвы» сложно и потому, что на эту политику есть спрос и в самой России. К сожалению, от этого страдает большая часть русскоязычного населения, считающего себя частью единого народа Молдовы.

Кому нужна «униря»

- Но к Молдове тянутся, и давно, другие «руки». Это также известно. Из-за этого в прошлом страна пострадала, что выразилось, во-первых, в непропорциональном размещении производительных сил, во-вторых, в одностороннем развитии аграрной и перерабатывающей промышленности. Пострадало и формирование национальных кадров для всех отраслей, хотя были и неплохие результаты.

Я не сторонник ни пророссийского, ни прорумынского подхода, и политические «турпоходы» Траяна Бэсеску по нашей стране не одобряю. Так не помогают соседу, тем более братскому народу. Униря нужна определенной части румынских политиков. Очень хочется некоторым остаться в истории, но история наказывает за игнорирование ее уроков. Мне вполне понятны слова, сказанные недавно по этому поводу президентом Румынии Клаусом Йоханнисом. Он не в пример мало говорит, но не спешит и думает, прежде чем что-то сказать. Это президент страны…

Когда есть агенты влияния – шпионы отдыхают

- Ну что ж, хватит о грустном, вернемся к тому, с чего начали. В годы поздней перестройки начались разговоры об «агентах влияния». Это актуальная тема?

- В понятийном аппарате спецслужб термин давно использовался, а широкой публике стал известен в июне 1991 года, когда Крючков, председатель КГБ, на закрытом заседании ВС СССР обнародовал записку Андропова (1997 год, под грифом «совершенно секретно») «О планах ЦРУ по приобретению агентуры влияния среди советских граждан». Но Крючков тогда преследовал конкретную цель и направил внимание депутатов к персоне Яковлева, «прораба перестройки» и близкого соратника М. Горбачева.

Агенты влияния испокон веков использовались тайными службами для добывания особо важной информации и формирования благоприятных условий для принятия противником выгодных их стране решений. Если такой агент занимает высокое положение, имеет доступ к источникам важной информации и к центру принятия государственных решений - противнику не позавидуешь. Эту категорию агентов очень трудно разоблачить, с ними не нужно проводить конспиративные встречи, тайниковые операции, использовать сложные средства связи, обучать методам конспирации. С ними можно встречаться на дипломатических приемах, днях рождения общих знакомых, на выставках, в театре… Зачем рисковать, тратить время и огромные средства на подготовку, внедрение агента (а это четыре-шесть лет и не менее трех-четырех миллионов долларов)? Сейчас таких агентов используют все шире. И неважно, малая это или крупная страна: каждый голос в ООН или МОК имеет вес, как и то, кто победит на выборах, каким курсом пойдет.

Десятка самых профессиональных спецслужб

- Спецслужбы какой страны вы считаете самыми профессиональными? Ваш топ-10?

- Это трудная и неблагодарная задача. Есть разные критерии эффективности разведки. В СССР, к примеру, ими служили идеологические постулаты (первое в мире государство рабочих и крестьян - симпатии мировых авторитетов, писателей и др., потом победа в ВОВ, однополярный мир и др.), и привлекать к сотрудничеству было не так уж трудно. Выживание – для Израиля. Имперская мотивация – для США и Англии, для Китая – глобальные интересы, для ГДР до объединения – самоутверждение и немецкая эффективность.

Рискну на свой субъективный взгляд, основанный на совокупности знаний об известных операциях и оценок специалистов, так построить мой ранжир.

1. MI-6 - Англия

2. ЦРУ - США

3. СВР, ФСБ, ГРУ - Россия

4. ISI - Пакистан

5. MSS - Китай

6. Mоссад - Израиль

7. БНД - ФРГ

8. DGSE - Франция

9. RAW - Индия

10. ASIS - Австралия

- А курьезные случаи из практики разведок в запасе есть?

- Поищем - найдем. Вот, к примеру, такой.

Анна и Михаил Филоненко в войну служили в 4-м управлении Павла Судоплатова: она - радисткой в штабе маршала Жукова, он совершал постоянные рейды в тылы противника. После войны поженились, родился сын Павлик. Руководство приняло решение подготовить их для нелегальной работы в Латинской Америке. Вся семья изучала чешский и испанский языки, в т.ч. и Павлик. Семья «беженцев из Чехословакии» осела на несколько лет в Шанхае, родилась дочка. После нескольких поездок для проверки надежности документов и закрепления «легенды» разведчики выехали в Бразилию. Там «преуспевающий бизнесмен» приступил к работе против США, подружился даже с некоторыми лидерами латиноамериканских государств. Анна выполняла оперативно-технические задачи, родила сына Ванечку.

Центр был доволен сотрудниками. Но случился провал знаменитого Абеля, с которым они работали. Чтобы избежать провала, было решено вернуть семью на родину. Проведя более десяти лет на чужбине, через несколько стран и континентов, скрывая от контрразведки истинный маршрут, они, наконец, пересекли советскую границу. И в порыве чувств запели по-русски! Дети смотрели на родителей с удивлением, не понимая, что с ними творится. И вдруг 15-летний Павлик закричал: «Я понял… Вы русские шпионы !».

Михаил и Анна были консультантами создателей фильма «Семнадцать мгновений весны», подсказали многие эпизоды. Но, рожая дочь в Шанхае, Анна, в отличие от радистки Кэт, не кричала по-русски. Режиссер Татьяна Лиознова ввела этот эпизод для усиления драматургии.

Имена супругов Филоненко были рассекречены после их смерти.

- А анекдот про чекистов расскажете?

- Рабинович за клеветнические анекдоты осужден на три года лагерей и пять лет ссылки в Магадане. После отбытия срока куратор из 5-го управления КГБ в запросе чекистам интересуется, стал ли подопечный на путь исправления. Из Магадана приходит ответ: Рабинович занимается наукой - женился на чукче и разводит морозоустойчивых евреев.

- Что бы вы хотели пожелать ветеранам?

- Поднимем бокал за службу и дружбу, за ветеранов и коллег органов безопасности! За их здоровье и благополучие, за нашу Молдову, которой служили и будем служить!