Астропрогноз-2018: В Молдове к власти придут левые, мы разругаемся с соседями, нам грозят эпидемии, а весной может произойти страшная авиакатастрофа

Астролог Ирина Красильникова специально для «КП» рассказала, что еще случится с нашей страной в Год Собаки.

Тотем наступающего года – Собака. Животное это считается самым дружелюбным. И в преддверии 2018 года мы не устаем повторять: собака – друг человека. И, конечно, ждем, что новый год принесет нам, наконец, стабильность и процветание. Но до «золотого века» человечеству еще далеко. И события прошлых лет, прошедших под управлением Небесного Пса, показывают, что чрезмерный оптимизм в современном мире не подкреплен пока ничем существенным.

Что было

Так, прошлый год Собаки – 2006-й – в Молдове запомнился «газовой войной» и винным эмбарго. В том же году в Гагаузии на выборах башкана победил Михаил Формузал, что стало своеобразным началом заката власти КПРМ. Правда, в 2006-м стихией года был Огонь, а нынешний год пройдет под стихией Земли, что дает надежду на немного большую стабильность. Земляная Собака была тотемом 1957 года, и это в целом был мирный год, вошедший в историю, как год запуска первого спутника Земли.

С точки зрения западной астрологии, характер года определяет положение дальних планет. В 2018-м можно отметить три основных события - переход Юпитера в знак Скорпиона, Сатурна - в знак Козерога и Урана - в знак Тельца. По сути, Юпитер и Сатурн меняют знак еще в конце 2017 года. Юпитер уже вошел в знак Скорпиона, это произошло 10 октября, а выход Сатурна выпадает на 20 декабря. Уран же совершит свой переход 15 мая 2018 г.

Выборы: левые партии победят!

Наступающий год обещает нашей стране множество резких виражей, в такие моменты смена курса более вероятна. В целом звезды благоволят левым партиям. Тема социальной справедливости вновь носится в воздухе, как и 100 лет назад, что привело к Октябрьской революции. Сейчас новые технологии в принципе способны обеспечить достойное существование всем жителям Земли, но даже тема голода до сих пор не потеряла своей остроты. Нептун - планета божественной любви и справедливости, проходит знак Рыб, знак своего владения. Небесные знамения призывают к милосердию. Вот почему партии, нацеленные на решение социальных проблем, набирают силу. С учетом сильного Сатурна, скорее всего закон будет соблюден. И выборы дадут народу нашей страны шанс на счастливое будущее.

Топливо станет дороже, Европа - ближе

Юпитер считается главным благодетелем Зодиака, он является планетой расширения, приумножения и новых возможностей. Но и его действие не всегда позитивно, поскольку он увеличивает все, что попадает под его влияние, как хорошее, так и плохое. Поскольку знак Скорпиона связан с природными ресурсами и в первую очередь с нефтью, то в будущем году нас, скорее всего, ждет существенный рост цен на энергоносители. Для кого-то это хорошо, в частности, для стран-экспортеров нефти, а вот для Молдовы, вынужденной 90 процентов энергоресурсов закупать извне, это может стать большой проблемой.

Скорпион также связан с деятельностью банков, бирж и прочих финансовых институтов. Наша страна уже успела прочувствовать этот аспект, недаром уже в первые недели вхождения Юпитера в знак Скорпиона Молдова договорилась о получении 100 млн евро от Евросоюза. 2018 год в целом хорош для привлечения кредитов и инвестиций, главное - не переоценить свои возможности. В любом случае, деньги в Молдову в этом году придут большие, что откроет хорошие возможности для бизнеса.

Кстати, еще одна способность знака Скорпион – раскрытие тайн и загадок. Возможно, в этом году нашей стране все же удастся вернуть украденный миллиард. Во всяком случае, эта тема снова поднимется в апреле-мае нового года. И на этот раз проявятся реальные следы улетучившихся из бюджета средств.

Что касается череды громких судебных процессов, будораживших страну в течение последних лет, многие из них спустят на тормозах, а некоторым подсудимым и вовсе грозит исчезновение или даже смерть. Тема эта перестанет быть популярной в прессе, и отследить судьбу фигурантов этих громких дел станет значительно сложнее.

Для Молдовы еще одной темой, «заявленной» Юпитером, станет вопрос объединения, вхождения в крупный союз или расширения границ. Впрочем, об этом говорится практически столько же, сколько существует нынешняя Республика Молдова. Просто на этот раз ожидаются реальные шаги, которые вновь вынесут нашу страну в топ новостей по всему миру. Пик событий придется на период вблизи солнечного затмения 11 августа 2018 года.

Зима в следующем году будет суровой

Сатурн – планета ограничений, ответственности, сжатия и жесткой иерархии - переходит в знак Козерога, где у нее максимальный статус. Это указание на более жесткий контроль над границами, на появление новой международной правовой базы, на введение многочисленных ограничений в торговле, перевозках, а также на более жесткую цензуру в СМИ. В ближайшие три года, пока Сатурн будет перемещаться по знаку Козерога, зимы станут намного суровее, а сезоны будут контрастно выделены.

В такие периоды победа достается тем, кто умеет прагматично и рассудительно планировать свою жизнь. Надо играть по правилам, иначе расплата будет жесткой. Расчет на быстрое обогащение не оправдан. Сатурн – бог времени, он требует уважения к каждому часу и не жалует прожигателей жизни. Возможна тенденция к уходу от влияния человеческого фактора на процесс принятия решений – стандартизация, автоматизация процессов.

Сатурн часто называют главным вредителем, потому что это планета долгов, по которым надо платить, болезней, которые надо лечить, и бедности, от которой надо избавляться. Сатурн учит управлять собой, справляться с обстоятельствами, оставаться упорным и деятельным в то время, когда обстоятельства готовы тебя раздавить. Он самый требовательный, но и самый эффективный учитель.

Период с декабря 2017 по декабрь 2020 года, скорее всего, будет связан с дополнительными нагрузками или ответственностью, от которых не стоит отказываться. Впоследствии они принесут хорошие плоды. Не стоит ждать быстрого результата, для успеха нужны будут системные и большие усилия, но зато и успех не будет мимолетным. Это влияние благоприятно для организационной работы и планирования. Нелегальные пути если и сработают, позже могут обернуться неприятностями.

Нам грозят эпидемии, стихии и обострение отношений с соседями

Для Молдовы вхождение Сатурна в знак Козерога означает, что наиболее тревожной сферой станет вопрос отношений с ближайшими соседями. В первую очередь вновь обострится тема Приднестровья. Но и события на Украине и в Румынии могут быть весьма будоражащими и приковать к себе пристальное внимание. Это может быть как опасность распространения какой-то эпидемии, угроза природного бедствия, так и необходимость сдержать поток беженцев, штурмующих нашу границу вследствие политических переворотов или нестабильности в приграничных странах.

В полной мере коснется нас и тема цензуры в СМИ. Многие независимые издания окажутся закрыты или объединены в холдинги. Также ограничения затронут тему транспортных и пассажирских перевозок, вероятны забастовки и массовые протесты работников данных отраслей. С марта и до начала мая вероятна авиакатастрофа или крупный скандал вокруг аэропорта. Поднимется и тема эмбарго во внешней торговле.

Позитивным моментом станет заключение в самом начале 2018 года важного международного соглашения или контракта, который длительное время будет оказывать позитивное влияние на экономику страны.

Смена ценностей

Наиболее длительным по времени и наиболее значимым по итогам событием станет переход Урана в знак Тельца. Как дальняя, а, следовательно, медленная планета, Уран будет дрейфовать по этому знаку до июля 2025 года. И за это время сумеет перевернуть все наши представления о ценностях.

Телец – это пространство плодородия, созидания, миротворчества, материального достатка, душевного спокойствия, терпеливости, красоты, комфорта, сытности, земных удовольствий. А Уран – революционер Зодиака. И когда он переходит в знак Тельца, может открыться совершенно новый уровень ценностей или новый уровень ресурсов, возможно, человечество сделает большой шаг в понимании природы, выйдет на новые высоты исследования процессов жизни и смерти. Но также могут беспощадно обнажиться все противоречия. Уран способен довести до крайности, поставить человечество на грань катастрофы, чтобы обнажить значимость проблемы.

В прошлый раз Уран находился в Тельце с 1935 по 1942 год. И это был один из наиболее тяжелых периодов современной истории. Репрессии в СССР, начало Второй мировой войны и перелом в этой войне – Сталинградская битва. Надо отметить, что в тот период помимо влияния Урана было много других негативных факторов. Сейчас в целом небесная ситуация значительно мягче. Так что столь трагические события не предвидятся.

Телец связан с финансами - как мерилом ценностей в нашем мире. И именно в этой сфере и намечаются значительные изменения. В 1936 году распался «золотой блок», куда входили Франция, Италия, Швейцария, Голландия, Бельгия и Люксембург. Блок был создан для обеспечения взаимной торговли и сохранения обратимости в золото национальных валют стран-участниц. Таким образом, рухнул последний форпост золотого стандарта. С этого времени валютные интервенции центральных банков получили официальный характер.

В сельском хозяйстве – новые технологии

Сейчас человечество приходит к проблеме поиска нового валютного стандарта. И мы уже видим прототип замены – криптовалюта. Вместо золота миром станет править информация. Скорее всего, к 2025 году кредитные карты и даже биткоины станут частью истории, а их место займет совершенно новая система взаиморасчетов.

Большие перемены ожидают нас и в сфере сельского хозяйства, производства продуктов питания. Это непосредственно затронет и Молдову как аграрную страну. Требование внедрения новых технологий надо ставить под первым номером в повестке дня правительства и парламента. Вероятно, стоит освободить данные отрасли от налогов, чтобы не оказаться страной с зависимостью не только от энергоресурсов, но и от импорта продовольствия.

Знак Тельца для нашей страны связан с партнерством. И прохождение Урана предупреждает о необходимости принципиально новых принципов в партнерских отношениях, иначе неизбежен разрыв, причем далеко не легкий. В 2018 году проблема лишь слегка обнажится, а в полный рост поднимется в 2019-м.

В феврале в Молдове ожидается появление революционного продукта на стыке высоких технологий и финансов. Что-то вроде молдавского биткоина. Этот продукт послужит инструментом для внедрения новых технологий в различные сферы, начиная от бизнеса, экономики и финансов и заканчивая сельским хозяйством. Таким образом, у нашей страны есть шанс идти в ногу со временем и достойно войти в эпоху обновленных ценностей, что заложит основу для успеха и процветания в будущем.