Додон вернул парламенту закон о запрете российских новостей и передач в Молдове

Президент Молдовы Игорь Додон сообщил на своей странице в социальной сети, что вернул парламенту закон о запрете российских передач в Молдове.

Вернул парламенту так называемый “Закон о борьбе с российской пропагандой”. Повторно указываю на антидемократический характер данного закона, направленного на ограничение свободы слова и плюрализма мнений. Настоящим законом происходит грубое нарушение конституционных прав большинства населения Республики Молдова, граждан этой страны. Около 70 процентов молдавских граждан считают Российскую Федерацию дружественным государством, – написал он, передает aif.md

Ниже прилагается полный текст ответа президента.

Напомним, закон, запрещающий показ на территории Молдовы информационных, аналитических и военных программ, произведенных в Российской Федерации, предложили демократы. Инициативу поддержали 61 депутат парламентского большинства. Принятый документ осудили местные избранники в Гагаузии и Бессарабки, заявление по этому поводу зачитали и на заседании Муниципального совета Бельц. Сразу после принятия закона глава государства заявил, что не промульгирует его ни при каких обстоятельствах.