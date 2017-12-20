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Общество
В молдавской армии будут служить женщины и геи
20.12.2017

Посол Швеции в РМ Сигне Бургсталлер и сотрудник представительства ООН в РМ Ася Вербанова накануне обсудили с генеральным секретарем министерства обороны Раду Бурдужей внедрении резолюции ООН 1325 о равенстве полов в вооруженных силах страны. 

Чиновник пояснил, что РМ старательно выполняет рекомендации авторитетной международной организации о гендерном равноправии, что выразилось в отправке группы военнослужащих в центр обучение вооруженных сил Швеции (SWEDINT - Swedish Armed Forces International Centre). Он высоко оценил поддержку посольства Швеции и ПРООН в разработке Национального плана действий в данной области, публикацию брошюры "Гендерное измерение в секторе безопасности и обороны". 

Дипломаты выразили готовность и в дальнейшем содействовать продвижению прав женщин в минобороне и в других госинститутах. 

Молдова присоединилась к резолюции ООН в 2015 году.


 
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