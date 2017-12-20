Спикер парламента Молдовы Канду: Плахотнюк в полном порядке, менять премьера он не планирует!

В последнее время в СМИ неоднократно появлялась информация о том, что в ближайшем будущем лидер Демократической партии Владимир Плахотнюк займет пост премьер-министра. По этому поводу высказался спикер парламента Андриан Канду.

В течение последнего года мы стали свидетелями множества слухов и теорий заговора... Он [Владимир Плахотнюк] в полном порядке, выполняет свою работу в качестве лидера партии. Нет никакого плана заменить ни нынешнего премьера, ни кого-либо еще, – заявил Канду в эфире передачи «Punctul pe Azi» на канале TVR Moldova.

По словам спикера, «эти слухи не имеют ничего общего с реальностью».

Напомним, вчера лидер Демпартии Владимир Плахотнюк рассказал о намерении формирования осуществить перемены в правительстве. Из 13 членов кабинете министров, возглавляемых Павлом Филипом, семеро будут заменены.

Позже президент Молдовы Игорь Додон заявил, что отставки примет, но новые кандидатуры не одобрит.

Игорь КРУДУ