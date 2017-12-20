“Я не доверяю молдавским властям”. Усатый потребовал перевода в Британию дела о попытке убийства Горбунцова

Лидер "Нашей Партии” Ренато Усатый обратился с заявлением к генпрокурору Эдуарду Харунжену, в котором потребовал передачи уголовного дела, возбужденного по факту попытки убийства "черного банкира” Германа Горбунцова в Великобританию.

Как следует из заявления, прокурор Виталие Бусуйок не изучив все обстоятельства дела, втайне от Усатого и его адвокатов, предъявил обвинение председателю "Нашей Партии”.

"Постановление о возбуждении уголовного дела и постановление о предъявлении обвинения были оспорены в прокуратуре и суде в связи с незаконностью этого процесса”, - гласит текст документа.

"В ходе изучения заявлений органы уголовного преследования ссылались на то, что защите не удалось доказать существование уголовного дела, возбужденного по факту попытки убийства Германа Горбунцова компетентными органами в Великобритании”, - гласит документ.

Однако, Усатый в заявлении указывает, что сам Горбунцов неоднократно подтверждал, в том числе в интервью журналистам, что расследование ведется британскими компетентными органами.Текст заявления гласит, что согласно Уголовно-процессуальному кодексу заявления "черного банкира” являются доказательством, указывающим на важные обстоятельства, которые могут пролить свет на истину. Более того, в документе указано, что существование расследования в Соединенном королевстве подтвердили прокуроры Лилиан Бакалым и Виталие Бусуйок.

"В ходе пресс-конференции они не просто меня публично обвинили и осудили, но и объявили о том, что органы [молдавские] правоохранительные органы обратились в Великобританию и выразили готовность сотрудничать для установления истины в деле о попытке убийства Германа Горбунцова”, - утверждает Усатый.

В итоге, по словам председателя "Нашей Партии”, параллельное расследование в Молдове было возбуждено для того, чтобы помешать британским компетентным органам установить личности истинных сообщников преступления. Ведь ранее, киллер Витлие Прока покушавшийся на жизнь Горбунцова в интервью для журналистов заявил, что заказчиком преступления является олигарх Владимир Плахотнюк.

"Учитывая вышеописанные обстоятельства, я не доверяю молдавской прокуратуре. Для установления истины и прекращения политических преследований против меня, я готов дать показания и сотрудничать с британскими компетентными органами, к которым я готов явится в любое время и пройти тест на полиграфе”, - заключил председатель "Нашей Партии”.