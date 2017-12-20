Воронин о новых членах кабмина: Двое из них связаны с кражей миллиарда

Владимир Воронин раскритиковал изменения, о которых 19 декабря объявил Влад Плахотнюк. Лидер ПКРМ утверждает, что это правительство, хотя и стремится к технократии, на самом деле будет таким же, как и другие.

По словам лидера ПКРМ, двое из семи новых членов правительства напрямую связаны с кражей миллиарда, сообщает protv.md.

"Эти новые кандидаты были названы в попытке сформировать технократическое правительство. Двое из них напрямую связаны с кражей миллиарда. Это два бывших премьер-министра, которые подписали гарантии. Они еще за это не ответили и уже возвращаются обратно.

Имена других мне ничего не говорят. Я не знаю, кто они, что они могут и смогут ли, чем они лучше других. Их пропаганда заключается в том, что проводится деполитизация. Мы привыкли к тому, что их пропаганда является обманом. Как они могут говорить о деполитизации, когда приходит Лянка, лидер партии. Верно, что такой партии не существует, но формально он является лидером партии.

Тэнасе - все знают, насколько он политизирован и какие решения он принимал. Во время его мандата были приняты странные решения. Тэнасе исполнял приказы режима в Конституционном суде, даже самые безумные.

Это правительство будет не лучше предыдущего", - подчеркнул Владимир Воронин.