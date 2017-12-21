Президент Игорь Додон высказался в защиту прав национальных меньшинств. Как передает агентство "ИНФОТАГ", об этом он написал на своей странице в facebook, комментируя итоги состоявшейся в среду встречи с представителями общественных ассоциаций национальных меньшинств.

"Молдова была и продолжает оставаться многонациональным государством, примером спокойного и мирного сосуществования народов на протяжении многих веков подряд, и наш долг - защищать права всех граждан, живущих на территории РМ. Это моя твердая позиция.

В контексте отметил, что сегодня вернул парламенту так называемый "закон о борьбе с российской пропагандой", который носит антиконституционный характер и противоречит международным нормам", - отметил Додон.

Он сообщил, что во время встречи обсудили ряд вопросов, связанных с политической и экономической обстановкой в стране, а также инициативы, представленные данными общественными организациями. По его словам, представленные предложения и инициативы "будут рассмотрены и будут приложены все усилия для выявления наиболее приемлемых решений по ним".