Примэрия Кишинева наградила лучших спортсменов и тренеров года

Лучшие спортсмены и тренеры Кишинева, по мнению местных властей, были награждены в среду, 20 декабря, в ходе Гала-вечере спортсменов, организованном муниципалитетом. Спортсмены получили денежные призы и дипломы, передает IPN.

Исполняющая обязанности начальника Главного управления образования, молодежи и спорта Виорика Негрей заявила, что с течением времени это событие стало хорошей традицией. Для выбора лауреатов создается комиссия. Традиционно награждаются десять спортсменов и десять тренеров, но в этом году награда досталась и паре спортсменов по гребле на байдарках и каноэ. „Нас очень радует тот факт, что награжденные спортсмены интересуются состоянием спорта в учебных заведениях и пытаются вовлечься, служить образцом для детей. Я думаю, что это партнерство приведет к развитию спорта и даст хорошие результаты в дальнейшем”, - подчеркнула Виорика Негрей.

Исполняющая обязанности генпримара Сильвия Раду сказала, что спортсмены продвигают имидж страны во всем мире. Поэтому муниципальные власти приложат все усилия для поддержки спортсменов высоких достижений, чтобы флаг Республики Молдова был поднят как можно чаще в рамках международных соревнований.

Среди лауреатов значатся: Сергей Маргиев (легкая атлетика), Олег Тарновский (байдарки и каноэ), Андрей Препелицэ (вольная борьба), Дан Олару (стрельба из лука), Андриан Мардаре (легкая атлетика), Александра Емельянова (легкая атлетика), пара Олег Нуцэ и Илие Спрынчан (байдарки и каноэ), Светлана Саенко (вольная борьба среди женщин) и Еуджен Матвейчук (дзюдо).

Награжденные тренеры: Сослан Маргиев, Виктор Ренейский, Руслан Бодиштяну, Ион Георгицэ, Ирина Чеканова, Валериу Лунгу, Вадим Храновский, Вадим Салкуцан, Виктор Пейков и Михаил Леу.

Гала-вечер спортсменов проводится с 1998 года.