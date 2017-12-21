Подробности отравления детей таблетками в Флорештском районе

Один из пострадавших школьников находится в реанимации. Восемь его товарищей наблюдаются в отделении педиатрии. Двух госпитализированных детей отпустили домой

Учителя рассказали, что их насторожило неадекватное поведение ребят. Они заподозрили что-то неладное и вызвали скорую помощь. В больнице школьникам сделали промывание желудка. Сейчас они находятся под наблюдением врачей.

Родители пострадавших подозревают, что дети приняли психотропные вещества.

Врачи рассматривают несколько возможных причин отравления.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Правоохранителям предстоит выяснить все детали случившегося.

Пострадавшим от 13 до 14 лет. Это ученики 7-ых и 8-ых классов.