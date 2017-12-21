Роскошные дома, автопарки и золотые депозиты: главы районов Молдовы раскрыли свои богатства

У самых богатых председателей районов имеется процветающий бизнес, земельные участки, роскошные дома и десятки автомобилей.

Председатели районов в Молдове вполне могут помериться размером кошельков с высокопоставленными чиновниками. Некоторые из них стали настоящими феодалами. В их владении сотни земельных участков, крупные объекты недвижимости и роскошные автомобили. Одни из самых богатых председателей руководят районами на севере Молдовы, причем многие из них скрывают информацию о принадлежащем им имуществе. На первом и втором местах оказались представители ДПМ.

Возглавляет рейтинг глава Оргеевского района Штефан Паниш. В его собственности находится 240 земельных участков стоимостью в сотни тысяч леев. Он получил в виде дивидендов 825 тысяч леев от компании «Pan-Clip», в которой владеет долей в 75%.

Панишу принадлежат два земельных участка под строительство стоимостью в 6000 долларов США, а также просторный дом, оцененный в 150 тысяч леев. Копилку в ближайшее время пополнит еще один дом. Но он пока на стадии строительства и окончательная цена остается загадкой. Глава является акционером крупного банка в Молдове и имеет депозит 700 000 леев.

А вот в автомобильных пристрастиях он остался скромен. В прошлом году председатель района купил Hyundai Santa Fe за 28 тысяч евро.

На фото: глава Оргеевского района Штефан Паниш.

Председателю Сорокского района Геннадию Мунтяну принадлежит прибыльный сельскохозяйственный бизнес. Будучи главой района, он приобрел более 220 земельных участков стоимостью в сотни тысяч леев.

Кроме того, по утверждению Мунтяна, у него есть дом площадью 140 квадратных метров, который оценивается в 90000 леев. Он также является учредителем фирмы «Tehrubsor» и владеет долей в компании «Rubleniteanca».

Автопарк чиновника состоит из КамАЗа за 30 тысяч леев и трактора DAF за 148 тысяч леев. А вот для легкового автомобиля места в гараже не хватило.

На фото: председатель Сорокского района Геннадий Мунтяну.

Не отстает от них и председатель Окницкого района Василе Романчук, которому удалось стать владельцем впечатляющего количества сельскохозяйственных земель. Ему принадлежит 166 участков общей стоимостью в сотни тысяч леев.

Романчук живет в доме площадью 200 квадратных метров, имеет шесть автомобилей, в том числе два Mercedes. При этом он не заявил в декларации их стоимость. Умолчал Романчук и о том, какую прибыль приносят три фирмы, в которых он является учредителем.

На фото: председатель Окницкого района Василе Романчук.

Председателю Дрокиевского района Василию Грэдинару также удалось неплохо разбогатеть на сельском хозяйстве. Только за прошлый год его компания «Glia Surenilor» принесла доход 226 500 леев. У Грэдинару имеется 16 участков, стоимость которых составляет примерно 150 000 леев.

В прошлом году Грэдинару продал дом, выручив за него 300 тысяч. Согласно декларации о доходах, он имеет квартиру ценою в 262 780 леев и комнату в общежитии за 166 562 леев. А на черный день душу ему греют два банковских депозита на 500 000 леев.

При этом, как отмечает moldnova.eu, чиновники не указали в своих декларациях еще несколько интересных пунктов, например, коллекции произведений искусства и количество принадлежащих ювелирных изделий.

На фото: председатель Дрокиевского района Василе Грэдинару.