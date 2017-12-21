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Политика
«Плоды» Парламентской деятельности Юрия Лянкэ!
21.12.2017

Вице-председатель парламента Юрий Лянкэ выдвинут на должность вице-премьера по евроинтеграции. В связи с этим, мы предлагаем Вам посмотреть, каковы «плоды» его деятельности в качестве народного избранника.  

Как сообщает портал ТРИБУНА, Юрий Лянкэ является депутатом парламента с 29 декабря 2014 года, а 2 июня 2017 года он был назначен на должность вице-председателя законодательного органа.

Таким образом, с момента получения депутатского мандата, Юрий Лянкэ был автором и соавтором 23 законодательных инициатив. Из них были приняты 7, в процессе утверждения – 5, на рассмотрении – 8 и отозваны – 3.

Отметим, что Юрий Лянкэ является так же членом парламентской Комиссии по внешней политике и европейской интеграции.

В части парламентской дипломатии, Юрий Лянкэ является главой делегации Парламентского комитета по ассоциации Республики Молдова с ЕС. Согласно данным официального сайта парламента, в составе законодательного органа ХХ созыва Юрий Лянкэ совершил 12 официальных визитов.

Андриана Кептине 


 
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