Экс-министр финансов обвинил власти в саботаже расследования “кражи века”

Бывший министр финансов Вячеслав Негруцэ уличил спикера Андриана Канду во лжи. По словам эксперта, заявления властей о том, что выведенные из банковского сектора средства возвращаются, не соответствуют действительности.

Об этом экс-глава Минфина написал в собственном блоге.

«Канду: «Откуда деньги? За счет возвращения миллиарда. В этом году нам удалось вернуть свыше 900 млн. леев. 700 млн. леев было выплачено Нацбанку. Из публичных средств не покрывалось ничего. Из бюджета за счет денег, которые были возвращены, не было оплачено ничего».

В период с 4 октября 2016 по 6 октября 2017 (после того, как гарантии были конвертированы в госдолг) за счет продажи активов трех банков (не за счет возвращения миллиарда) в бюджет было переведено 275 миллионов леев – это деньги от продажи активов. С 16 октября 2015 года по 3 октября 2016 (тогда в банках было установлено спецуправление) Национальному банку было возвращено 780 миллионов леев. Эти деньги не могли быть использованы для выплат Минфина Нацбанку, поскольку были перечислены еще до конвертации гарантий в госдолг.

Минфин перечислил НБМ в октябре 2017 года 668 млн. леев из госбюджета. То есть из налогов, а не из возвращенных средств. Ведь в 2017 году ничего возвращено не было», - написал Негруцэ.

Он подчеркнул, что на погашение долга ежегодно из госбюджета будет выделяться около миллиарда леев, «если власти продолжат блокировать и саботировать расследование».

Напомним, эксперты неоднократно обращали внимание на то, что цифры, приводимые властями в качестве возврата украденного миллиарда, в действительности являются средствами, полученными от продажи активов банков «группы Шора», замешанных в «краже века». По мнению аналитиков, власти намеренно вводят население в заблуждение, поскольку расследование преступления еще даже не началось.Бывший министр финансов Вячеслав Негруцэ уличил спикера Андриана Канду во лжи. По словам эксперта, заявления властей о том, что выведенные из банковского сектора средства возвращаются, не соответствуют действительности.

«Канду: «Откуда деньги? За счет возвращения миллиарда. В этом году нам удалось вернуть свыше 900 млн. леев. 700 млн. леев было выплачено Нацбанку. Из публичных средств не покрывалось ничего. Из бюджета за счет денег, которые были возвращены, не было оплачено ничего».

В период с 4 октября 2016 по 6 октября 2017 (после того, как гарантии были конвертированы в госдолг) за счет продажи активов трех банков (не за счет возвращения миллиарда) в бюджет было переведено 275 миллионов леев – это деньги от продажи активов. С 16 октября 2015 года по 3 октября 2016 (тогда в банках было установлено спецуправление) Национальному банку было возвращено 780 миллионов леев. Эти деньги не могли быть использованы для выплат Минфина Нацбанку, поскольку были перечислены еще до конвертации гарантий в госдолг.

Минфин перечислил НБМ в октябре 2017 года 668 млн. леев из госбюджета. То есть из налогов, а не из возвращенных средств. Ведь в 2017 году ничего возвращено не было», - написал Негруцэ.

Он подчеркнул, что на погашение долга ежегодно из госбюджета будет выделяться около миллиарда леев, «если власти продолжат блокировать и саботировать расследование».

Напомним, эксперты неоднократно обращали внимание на то, что цифры, приводимые властями в качестве возврата украденного миллиарда, в действительности являются средствами, полученными от продажи активов банков «группы Шора», замешанных в «краже века». По мнению аналитиков, власти намеренно вводят население в заблуждение, поскольку расследование преступления еще даже не началось.