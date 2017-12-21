Европейская комиссия: Молдова продолжает соблюдать условия безвизового режима с ЕС

Европейская комиссия опубликовала сегодня первый ежегодный доклад по механизму отмены визового режима. В отчете комплексно и детально проанализировано соблюдение требований к безвизовому режиму с Европейским союзом для западно-балканских стран и государств-членов «Восточного партнерства»

В докладе отмечается, что Республика Молдова продолжает выполнять требования, что легли в основу либерализации визового режима с ЕС Документ также содержит ряд рекомендаций по укреплению политики нашей страны в части борьбы с коррупцией и отмыванием денег.

Министерство иностранных дел и европейской интеграции высоко ценит мнение Европейской комиссии о том, что Молдова соблюдает требования к безвизовому режиму с ЕС, политическая оценка которому была дана в ходе Саммита «Восточного Партнерства» 24 ноября 2017 года.

Вместе с тем, Министерство иностранных дел и европейской интеграции вновь заявляет о готовности и впредь сотрудничать с Европейской комиссией в виду выполнения выдвинутых рекомендаций, учитывая, что большинство из них внесены в Дорожную карту Ассоциации Республики Молдова с ЕС на 2017-2019 гг.

Безвизовый режим с ЕС значительно облегчил контакты между людьми и способствовал укреплению деловых, социальных и культурных связей между Республикой Молдова и Европейским Союзом. По данным на конец первого года действия безвизового режима, в странах Шенгенского соглашения побывали 241 415 молдавских граждан с биометрическими паспортами, к концу второго года, показатель возрос до 577 058 граждан, на конец третьего года действия безвизового режима, в ЕС побывали 982 764 наших соотечественников. По состоянию на 10 декабря 2017 года в ЕС побывали 1 328 083 гражданина Республики Молдова.

В то же время, по данным Европейского агентства пограничной полиции и береговой охраны (Frontex), отказов во въезде для молдавских граждан было всего лишь 0,3%, а случаи незаконного пребывания составили только 0,5% из всех находящихся в ЕС. Таким образом, молдавские граждане проявили и продолжают проявлять ответственное отношение к свободному передвижению в европейском пространстве.

Возможность путешествовать без виз в ЕС в настоящее время имеют 2 059 358 граждан, владеющих биометрическими паспортами, в том числе 144 128 граждан РМ из приднестровского региона