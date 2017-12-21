Подробности о новом вице-премьере по реинтеграции!

Начальник Главного управления международных отношений и европейской интеграции при Министерстве внутренних дел Кристина Лесник выдвинута на должность вице-премьера по реинтеграции. В связи с этим, портал ТРИБУНА предлагает Вам узнать подробности о ней.

Кристина Лесник родилась 28 марта 1982 года в Кишинэу. В 2000-2004 гг. получила высшее юридическое образование, став лиценциатом публичного права в Государственном университете Молдовы. В 2004-2005 гг. получила степень мастера публичного права в ГУМ, а в 2005-2008 гг. степень доктора права в том же вузе. В 2010 году прошла стажировку в Национальной школе управления при премьер-министре Французской Республики в Париже.

Профессиональную деятельность она начала в 2004 году, проработав до 2008 года в качестве специалиста Отдела договоров и европейской интеграции Управления международных отношений при МВД. В 2008-2011 гг. была главным специалистом Управления международных отношений при МВД, а в 2011-2013 гг. – начальником Отдела европейской интеграции Управления международного сотрудничества и европейской интеграции при МВД.

С 2013 года была начальником Главного управления международных отношений и европейской интеграции при МВД.

Андриана Кептине