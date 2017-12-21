Кто заменит Юрия Лянкэ в парламенте!

Нынешний вице-председатель парламента Юрий Лянкэ будет назначен на должность вице-премьера по европейской интеграции. Таким образом, на его место в парламент, согласно списку кандидатов от ЛДПМ, придет Николай Факира.

Как сообщает портал ТРИБУНА, так как Юрий Лянкэ пришел в парламент по спискам ЛДПМ, Николай Факира должен был бы пополнить фракцию именно этой партии, но, он является советником района Кэушень как беспартийный, и соответственно может быть неаффилированным депутатом. Николай Факира родился в 1957 году в Бендерах, а по профессии он инженер-механик.

Факира также является известным земледельцем, который владеет около 2000 га сельхозугодий. Он учредитель ряда обществ с ограниченной ответственностью, а именно: хозяйственных обществ«Rîmbcom», «Obrii» О.О.О и «Palvis» О.О.О., а также руководителем сельскохозяйственного производственного кооператива «Obrii – Tehservice».

В 2012 году президент Республики Молдова Николае Тимофти присвоил ему почетное звание „Om Emerit”, как директору общества с ограниченной ответственностью «Obrii».

В 2016 году в Кэушень он получил премию за вклад в развитие футбола.

Андриана Кептине