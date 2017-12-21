Европа дает Молдове кредит на подключение к энергосистеме Румынии

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Европейский союз (ЕС), Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) и Всемирный банк предоставляют пакет финансирования в размере 270 миллионов евро для обеспечения постоянного взаимоподключения линий электропередач Молдовы и Румынии. Пакет финансирования включает в себя кредиты ЕБРР и ЕИБ в размере 80 миллионов евро каждый, кредит в размере 70 миллионов евро, выданный Всемирным банком, и грант в размере 40 миллионов евро из фондов ЕС. Кредитные соглашения с ЕБРР и ЕИБ были подписаны в среду, 20 декабря, в Кишинёве, передаёт IPN.

Министр Октавиан Калмык подчеркнул, что проект взаимоподключения энергосистем с Румынией является крупнейшим проектом в энергетической сфере, реализуемым в Молдове с момента провозглашения её независимости и до настоящего времени. Инвестиции покрывают строительство новой высоковольтной воздушной линии электропередач мощностью 400 кВт между Вулкэнешть, на юге Молдовы, и столицей Кишинёвом, модернизацию и увеличение подстанций в Кишинёве и Вулкэнешть, а также строительство в Вулкэнешть преобразовательной подстанции back-to-back мощностью 600 МВт.

Взаимоподключение будет осуществлено государственным предприятием Moldelectrica в течение трёх лет – с 2019 по 2022 год. „Реализация инвестиционных проектов по взаимоподключению электросетей Молдовы и Румынии является стратегической целью, направленной на достижение более эффективной и конкурентоспособной энергетической системы, которая обеспечит энергетическую безопасность страны, модернизацию существующей энергетической инфраструктуры и внедрение на энергетический рынок ЕС. Этот проект обеспечит не только более высокий уровень энергетической безопасности, но также будет способствовать конкурентоспособным ценам на внутреннем рынке электроэнергии, наличию постоянного доступа на региональный рынок электроэнергии, в результате чего цены на электроэнергию станут менее обременительными для потребителей”, - сказал Октавиан Калмык.

„Перед нами стоит чёткая цель: в среднесрочной перспективе стать частью европейской системы функционирования энергетического рынка, чтобы Республика Молдова имела альтернативные источники и право выбирать, с какого рынка ей получать электроэнергию”, - добавил министр экономики и инфраструктуры.

Глава Делегации ЕС в Кишинёве Петер Михалко подчеркнул важность проекта, отметив, что он свяжет Республику Молдова с энергетическим рынком Европейского союза. „Это пример великолепного сотрудничества между Европейским союзом, ЕБРР, ЕИБ и Всемирным банком в целях осуществления конкретного проекта, который принесёт перемены гражданам Республики Молдова”, - сказал дипломат, подчеркнув, что „этот проект обеспечит энергетическую безопасность Республики Молдова и, в то же время, повысит конкурентоспособность на энергетическом рынке”.

Реализация проектов начнётся после того, как соглашения о финансировании пройдут процедуры ратификации.