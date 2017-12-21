Перестановки в правительстве – шаг неожиданный, но необходимый

Правительственные перестановки стали неожиданным, в некотором роде даже рискованным шагом. В то же время, в состав кабинета министров нужно было включить видных деятелей. Такие мнения были высказаны участниками передачи „Punctul pe Azi” на телеканале TVR Moldova, передаёт IPN.

Обозреватель Николае Негру считает, что изменения в составе правительства стали не вполне ясным шагом. Негру указывает на масштабность этих изменений в контексте правительственных заявлений о том, что в прошлом году экономический рост составил 4%, а в текущем году он может вновь достичь того же показателя. „В условиях, когда правительство как будто выполняет свои обязательства, если ты меняешь стольких министров – значит что-то идёт не так, либо ты задумал нечто непонятное”, - отмечает Николае Негру.

По его словам, те, кого сейчас заменяют, хорошо работали в составе правительства, а некоторые из приходящих на их место не вполне способны убедить нас в том, что они окажутся лучше. „Например, я не уверен, что вступающий в должность вице-премьер по реинтеграции будет лучше нынешнего. Я не уверен, что тот, кто приходит в Министерство экономики, является более хорошим экономистом. Нам сейчас нужен стратег в области развития национальной экономики”, - считает обозреватель.

По словам политолога Корнелиу Чуря, перестановки в правительстве являются одним из ходов Демократической партии в предвыборный год, привлёкшим внимание общества. Политолог считает, что в правительство нужно было включить таких видных деятелей, как Юрие Лянкэ и Александру Тэнасе. Кроме того, нескольких министров нужно было отозвать с целью укрепления политического блока Демократической партии в перспективе выборов, предстоящих в следующем году. „Это решение выглядит обоснованным – в МИДе нужен был министр, в большей степени сосредоточенный на вопросах европейской интеграции. Господин Галбур был специалистом по двусторонним отношениям”, - отметил Чуря.

Шесть членов кабинета министров, возглавляемого Павлом Филипом, пять министров и один вице-премьер, были заменены. Речь идёт о вице-премьере по вопросам реинтеграции, министре экономики и инфраструктуры, министре здравоохранения, труда и социальной защиты, министре сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды, министре иностранных дел и министре юстиции. Также была введена новая должность ещё одного вице-премьера, который будет заниматься европейской интеграцией.