Игорь Додон заявил, что Молдова исчезнет с политической карты мира без России

Президент Молдовы высказал уверенность, что без стратегического партнерства и дружбы с Россией страна не выживет. Заявления главы государства прозвучали в рамках прямой линии на одном из частных телеканалов. Игорь Додон отметил, что следующие два года будут определяющими для судьбы республики.

- Если у Молдовы не будет хороших отношений с Россией, то Молдова как государства не будет. У нас есть реальный шанс - это следующий год после парламентских выборов попытаться как-то устоять в этой борьбе между Западом и Востоком, сохранить нейтралитет, объединить страну и идти дальше, - сказал президент в ходе прямого эфира.

По его мнению, если республика упустит этот шанс, то через пять-шесть лет Молдова может просто исчезнуть как суверенное и независимое государство. При этом Додон отметил, что страна должна стараться сохранить отношения и с Евросоюзом. Президент добавил, что соглашения с ЕС могут быть пересмотрены во время его визита в Брюссель в начале 2018 года.

- Я хочу обсудить с руководством ЕС пересмотр некоторых позиций в двусторонних соглашениях. В частности, я считаю, что необходимо вернуться к ассиметричной торговле. Нам важно получить поддержку ЕС в решении приднестровского вопроса. Эти и другие вопросы будут включены в повестку дня предстоящей поездки в Брюссель, - отметил Игорь Додон.

В то же время президент подчеркнул, что гражданам Молдовы надо начинать уважать самих себя и не ходить с протянутой рукой.

- У нас есть своя государственность, у нас есть своя страна. Мы не должны становиться на колени ни перед кем. Если мы не начнем уважать себя как народ, если мы не будем гордиться своей страной, то нам никто не поможет. Нам не поможет ни Россия, ни Европа, - заявил глава молдавского государства.

В рамках прямого эфира, который длился рекордные 2,5 часа, были заданы десятки вопросов на самые различные темы граждан со всей страны, адресованные как на молдавском, так и на русском языках.