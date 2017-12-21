Гимпу: Румынский язык у себя дома

Парламентская фракция Либеральной партии обеспечит необходимые голоса для изменения Конституции вводом словосочетания „европейская интеграция” только после того, как парламентское большинство проголосует за изменение ст.13 Основного закона, которая определяет румынский язык языком общения на территории Республики Молдова. Объявление сделал лидер ЛП Михай Гимпу на пресс-конференции, передает IPN.

По словам Михая Гимпу, необходимо внести в Конституцию румынский язык, являющимся национальной ценностью, а потом можно изменить закон, чтобы присоединиться к европейским ценностям. „Если сохранить название молдавский язык, тогда невозможно говорить о европейском пространстве ценностей. Если говорить о европейских ценностях, то это означает: Долой ложь. Молдавский язык-это ложь, придуманная теми, кто оккупировал нас”, - сказал Михай Гимпу.

Вице-председатель ЛП Валериу Мунтяну сказал, что нужно внести в Конституцию правду, написанную в Декларации независимости: язык, на котором говорят в Республике Молдова, является румынским. По словам Валериу Мунтяну, если сейчас не настоять на этом изменении, тогда инициатива не оживет в ближайшем будущем.

„Румынский язык находится у себя дома. Это подтверждается решением Конституционного суда на обращение пяти депутатов. Но не был сделан следующий шаг по изменению ст. 13 Конституции, которая на самом деле является технической процедурой. Судя по всему, есть политики, политические партии, которые сохранили еще советский менталитет и используют румынский язык в качестве орудия манипулирования общественным мнением”, - заявила вице-председатель ЛП Корина Фусу.

Инициатива изменения Конституции введением словосочетания „европейская интеграция” принадлежит ДПМ, поддержанная на этапе получения заключения Конституционного суда 36 депутатами. Для изменения Конституции в парламенте необходимо 67 голосов. Парламентское большинство имеет 51 голос.