«Елочка-елочка, лесной... паразит»: Жители Молдовы вместе с «новогодними красавицами» тащат в свои дома клещей!

В Кишиневе уже вовсю торгуют елками. И ничего удивительного! Ведь до Нового года — меньше двух недель. Даже праздничное настроение появляется...

Но знаете, что может его испортить? Насекомые. Да-да, появиться в вашей квартире они могут запросто — стоит лишь принести домой «живую» елку. Все дело в том, что зимой насекомые ищут место потеплее, и деревья для них — отличное укрытие. В квартире они чувствуют себя очень уютно — потому и пробуждаются.

Такие страшилки «гуляют» по Интернету. Говорят о тле и клещах... Последние — согласитесь! - особенно неприятны. Кстати, паучьи клещи и вовсе могут перебраться на комнатные растения и нанести им вред...

Но... без паники! Опасности поджидают тех, кто решит срубить елку самостоятельно, либо купить «новогоднюю красавицу» у людей, занимающихся такой самодеятельностью.

- Принести домой паразитов вместе с хвойной красавицей практически невозможно, - рассказал корреспонденту «КП» специалист в области защиты лесонасаждений Вениамин Ротарь. - На елочные базары, как правило, из питомников ёлки везут. Там нет вредных микробов, насекомых и прочей нечисти. Опасность возникает только если самовольно рубить. Да и то на каком-нибудь скотомогильнике. Скорее, вы принесёте клещей с землёй и травой. Так что дикая ёлка - приобретение достаточно безопасное.

И все же — будьте внимательны!