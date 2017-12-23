Подробности от учителей и врачей о массовом отравление детей

В гимназии села Продэнешть выясняют обстоятельства массового отравления детей. В больницу в среду попали 11 школьников. Четверо остаются под наблюдением, остальных выписали.

"Им предстоит продолжать лечение. Одного из детей утром перевели из отделения реанимации, ему стало лучше. Под наблюдением были еще трое, их состояние удовлетворительное", - сказал врач Александр Чокырлан.

У всех 11-ти были симптомы медикаментозного отравления. Исполняющая обязанности директора говорит, что таблетки в школу принесла одна из учениц.

"Одноклассники решили подшутить над ней, без спроса достали таблетки из сумки и выпили. Через час-полтора у них началась тошнота, головная боль. Учителя заметили, что они не реагируют на вопросы", - отметила и.о. директора гимназии Лилия Жунку.

В полиции полагают, что школьники отравились транквилизатором, который их одноклассница принимала по назначению врача. Выпили они по таблетке, а для детей это превышение нормы.

"Препарат, который они приняли - нейролептик с седативным эффектом. Поэтому у них проявилась слабость и сонливость", - рассказала замдиректора районной больницы Флорешт Людмила Капчеля.

В Национальном центре общественного здоровья с этим не согласны. Там говорят, что дети приняли несколько препаратов, рассчитывая на наркотический эффект.

"Последствия могли быть очень серьезными. Семиклассники приняли таблетки трех типов, и если бы им не оказали срочную помощь, действие препаратов в такой комбинации было бы непредсказуемо", - отметил глава Национального центра общественного здоровья Юрий Пынзару.

Флорештское управление образования начало служебную проверку.

"Служебное расследование касается директора школы, учителей, классных руководителей, медработника. В случае признания вины им грозит дисциплинарное взыскание", - сказала специалист управления образования Флорешт Анжела Балан.

Прокуратура, между тем, выясняет, кто и какие препараты назначил школьнице.

"По этому случаю открыт уголовный процесс, предстоит установить виновных. - В каком случае откроете уголовное дело? - Если установим вину ответственных лиц, в том числе работников медицинских учреждений".

С начала года в больницы с медикаментозным отравлением попали 775 человек. Почти половина из них - дети.