Банковский кризис привел к ускоренному развитию небанковских услуг

На фоне банковского кризиса, небанковский сектор увеличил в 2,3 раза свою долю на рынке – с 7,1% в 2013 году до 16,4% в 2017 году. Эксперт ИРСИ „Viitorul” Вячеслав Ионицэ отметил, что на протяжении 20 лет идут разговоры о том, что Молдова должна развивать альтернативные услуги для финансирования экономики, но это стало реальным только в результате мощного кризиса в системе. Об этом он заявил в рамках мероприятия, посвященного презентации исследования Economic Outlook: „2018 – год реформ или стагнации?”, передает IPN.

Эксперт уточнил, что, в условиях сохранения нынешних темпов, небанковский сектор достигнет в ближайшие три года 20% долю на рынке. Увеличение рыночной доли небанковского сектора связано в основном с быстрым ростом услуг микрофинансирования, которые достигнут в этом году, как предполагается, не менее 4,55 млрд. леев, что на 760 млн. леев больше по сравнению с 2016 годом.

„На самом деле наблюдаем кредитование экономики банковским сектором через компании микрофинансирования. После того, как Национальный банк сильно ужесточил банковский надзор, коммерческие банки стали очень осторожными и начали избегать кредитования экономических агентов. Иными словами, банки стали гораздо более осторожными и не вовлекаются в небезопасные проекты, что происходило в прошлом. В таких условиях, компании микрокредитования стали очень привлекательными для мелких предпринимателей. Компании микрокредитования, для того чтобы справиться с растущим спросом, в свою очередь берут кредиты в коммерческих банках. На самом деле, у нас происходит кредитование мелких предпринимателей коммерческими банками через компании микрокредитования”, - пояснил экономический эксперт.

Вячеслав Ионицэ добавил, что, на первый взгляд возникает проблема банковского надзора. Часть денег банковского сектора, находящегося под надзором Национального банка, направляются в небанковский сектор, который не находится под контролем НБМ. В связи с этим, Вячеслав Ионицэ сказал, что уполномоченные учреждения в этой области должны провести оценку компаний микрофинансирования. Эксперт отметил недостаток экономических знаний у населения, которое, при подписании кредитного договора, не интересуется должным образом, в какие „долги влезает”. Тем не менее, эксперт считает, что причин для беспокойства, по крайней мере, на данном этапе, нет, потому что качество кредитов в небанковском секторе примерно в 6 раз лучше, чем в банковском секторе, доля плохих кредитов в небанковском секторе составляет 2,5-3,5%, по сравнению с 16% в банковском секторе.

Таким образом, банковский кризис 2014 года имеет и неожиданный эффект: привел к быстрому развитию небанковских услуг. Тема единого регулирования банковского и небанковского сектора снова должна оказаться в центре общественного внимания, отметил эксперт.