Влад Плахотнюк: Новое правительство будет вне политики

У нового правительства будет одна задача – стать правительством, представляющим граждан, правительством, которое прислушивается к их проблемам и решает их. Об этом заявил председатель Демократической партии Влад Плахотнюк в интервью Государственному информационному агентству MOLDPRES.

Вопрос: Половина правительства потерпела кадровые перестановки. Вы хотели удивить общественность неожиданными назначениями?

Ответ: В некоторой степени это было сюрпризом и для нас. Когда мы объявили о кадровых перестановках, мы не думали о формуле, к которой в итоге пришли. В течение месяца мы с премьер-министром анализировали лучшие комбинации по повышению эффективности правительства. Мы хотим укрепить и деполитизировать правосудие и экономику, хотим, чтобы правительство эффективно решало проблемы страны.

В.: В какой степени это были ваши решения, в какой премьер-министра и партнеров по коалиции?

О.: Это было коллективное решение. Мы консультировались с многочисленными специалистами из разнообразных сфер деятельности, получили десятки рекомендаций, беседовали с огромным количеством людей и лучше всего то, что после всего этого мы нашли несколько прекраснейших профессионалов. Коллеги из правительства будут держать с ними связь, и обращаться за их помощью.

В.: Несомненно, всем известны имена некоторых новых членов правительства, как например Юрий Лянкэ, Александру Тэнасе и Кирилл Габурич. Как было принято решение о их назначении?

О.: Они профессионалы в сферах, которыми будут руководить. Не думаю, что кто-то может оспорить их профессиональные способности. Целью правящей коалиции является активизация соответствующих сфер деятельности и переход на новый этап развития. В сфере юстиции необходимо глубокое реформирование. В экономике и инфраструктуре думаю, будет сложно, потому что следует масштабный проект по модернизации дорожной инфраструктуры, а в сфере европейской интеграции необходимо расширить деятельность до масштабов национальной стратегии и продвигать ее изо всех сил. Вот как сложно будет в этих сферах, и это уже ответ на вопрос, почему в состав правительства были приглашены люди с огромным опытом именно в этих областях.

В.: Майя Санду и некоторые эксперты упрекают вас в том, что вы вернули в правительство людей из ЛДПМ, и что в ДПМ таких профессионалов нет. Вернулась коалиция ЛДПМ-ДПМ?

О.: Юрий Лянкэ и Александру Тэнасе действительно были когда-то членами ЛДПМ, но в отличие от Майи Санду, они покинули эту партию задолго до начала хаоса в партии, и именно по причинам, которые позже привели к краху ЛДПМ. В отличие от Майи Санду, они говорили о существующих проблемах и высказывали свое мнение. Г-жа Санду ждала до последнего, хотела выключить свет в ЛДПМ, разнесла в пух и прах систему образования, потом создала себе партию и теперь выступает в роли непорочного ангела. Я прекрасно понимаю озабоченность госпожи Санду – это ее бывшие коллеги, она знает их, и понимает, что они добьются хороших результатов. Оппозицию всегда беспокоит успех власти, даже если это успех и граждан в том числе. То, что из 14 членов правительства 2-3 когда-то были в ЛДПМ – незначительно. Это люди, добившиеся успехов как профессионалы. К тому же, это доказывает, что мы лишены предрассудков и не помним обид. Что касается заявлений о том, что у ДПМ нет людей, это смешно. С одной стороны, меня обвиняют в узурпации власти и в том, что я назначаю везде своих людей, а с другой стороны видя, что это не так, уже чуть ли не обвиняют в том, что я этого не делаю. Таков уровень нашей политической полемики. Безосновательно и часто нелогично. Назначены люди не из ДПМ потому что мы хотим правительство не только из профессионалов, о и из людей широко известных общественности. В Молдове впервые применяется такая формула, с широким спектром, и я уверен, что результаты будут интересными. Быть может, именно это кого-то и пугает.

В.: Кирилл Габурич тоже в какой-то мере связан с ЛДПМ – он был предложен этой партией на должность премьер-министра, разве нет? Прокомментируйте, пожалуйста, и ситуацию с его дипломом.

О.: Кирилл Габурич был предложен ЛДПМ наряду с другими кандидатурами. Тогда искали человека вне политики, потому что правительство было миноритарным, и нужно было согласие оппозиции. Не помню, чтобы он был членом ЛДПМ. Напротив, я помню, как с ним некрасиво обошлись некоторые представители этой партии, пока он был в должности. Что касается диплома, я сейчас с удивлением наблюдаю, как аналитики или журналисты, которые тогда яростно защищали его от нападков в связи с дипломом, теперь сами нападают с этим вопросом. Это лицемерие и типичный оппортунизм, который очень много говорит о серьезности этих людей и об их этике. На той должности, на которую Кирилл Габурич назначен, он своими результатами даст ответ на критику в свой адрес. Но мы назначили его не для этого. Он назначен руководить очень важной сферой государственной деятельности, и он способен решить многие проблемы экономики и инфраструктуры, а граждане, я уверен, оценят его работу по достоинству.

В.: Что вас не устраивало в отправленных в отставку министрах?

О.: Я с самого начала говорил, что речь не о недовольстве. Речь о перегруппировке сил, чтобы ускорить некоторые правительственные и политические процессы. Было бы некорректно выражать недовольство, когда правительство добилось экономического роста и реального внедрения реформ, чему доказательством является предоставление очередного транша от МВФ, после положительной оценки внедренных правительством реформ. По сравнению с январем 2016 года, когда ДПМ взяла на себя руководство правительством, уровень доверия граждан возрос в четыре раза. Как можно говорить о недовольстве? Приступая к реформе правительства, мы заявляли о кадровых перестановках. Вследствие сокращения числа министерств и других учреждений был существенно расширен спектр обязанностей, и нам нужно было найти подходящих людей, которые смогут с ними справиться. Ушедшие в отставку министры получили бесценный опыт, который они смогут применить в других областях. Тогда премьер-министр побеседовал с рядом министров и попросил их обеспечить переходный период. Также мы решили деполитизировать правительство. Были проведены конкурсы на замещение должностей государственных секретарей и генеральных госсекретарей. Впервые все они из профессиональной среды, не из политической, как ранее. Кадровые перестановки среди министров - продолжение процесса. Текучесть кадров – естественный процесс, и в высших звеньях управления государством в том числе. Приходят новые люди, со свежим взглядом, а большинство из тех, что покинули состав правительства, получат партийные задания, а некоторые из них - другие должности.

В.: Вы довольны работой Павла Филипа?

О.: Премьер-министр Павел Филип удивил многих, в том числе и меня, хотя я знаю его много лет. Я всегда знал, что он серьезный и трудолюбивый человек, но на этой должности он открылся для меня как дисциплинированный, уравновешенный и скрупулезный человек, нацеленный на результат и эффективность. Я никогда не говорил о том, как сложно было убедить его стать премьер-министром в 2016 году, и о том, насколько он был не заинтересован в этой должности. Многие спекулировали на тему, что его заменят, что я стану премьер-министром. Даже на днях многие настаивали на этом ложном предположении, но никто не знает, какую борьбу я провел с ним, чтобы он согласился на эту должность. Повторяю, мы хотели Павла Филипа на должность премьер-министра и продолжаем этого хотеть, потому что он профессионал и очень ответственный. Я хочу, чтобы вы поняли, насколько далеки от истины некоторые спекуляции. А когда вы еще с ними столкнетесь, проанализируйте их с разных точек зрения.

В.: Каковы ваши ожидания от нового состава правительства?

О.: У нового правительства одна задача, которая будет выполнена – стать правительством, представляющим граждан, правительством, которое прислушивается к их проблемам и решает их. Все будет сводиться к этой задаче. Это, на самом деле, продолжение миссии, к которой мы приступили в 2016 году. Правительство будет вне политики. Кто жаждет политической борьбы, пусть борется со мной и с ДПМ, а мы позаботимся о том, чтобы правительство спокойно и эффективно решало проблемы граждан. Мы продолжим визиты на места, будем встречаться с гражданами, сообщать правительству выявленные проблемы и окажем политическую поддержку процессу их решения.

В.: Вы удовлетворены политическими итогами этого года?

О.: Я чувствую себя как человек, который переходит с одного этапа на другой, на новый уровень, и это большое испытание. Это уже мобилизует меня и заставляет с нетерпением ждать начала нового года. Это будет очень интересный год, со многими нововведениями в процессе управления страной. Также это будет доказательством отношения к гражданам, как со стороны ДПМ, так и со стороны правительства. Несмотря на то, что это будет выборный год, произойдут важные изменения в отношении власти к людям и в ее эффективности.

В: Каков будет результат ДПМ на выборах 2018 года?

О: Результат ДПМ будет пропорционален результатам, которых мы добьемся в течение года. Если они будут хорошими и граждане это ощутят, тогда ждите прекрасного результата. А какими будут результаты, зависит от нас, от того, как мы будем работать.

В.: Благодарим Вас.

О.: И я благодарю Вас и желаю счастливых праздников и Вам, и вашим читателям. Пусть Новый год будет лучше, а мы приложим для этого все усилия.