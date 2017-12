Экономика Американский bank of New York Mellon заморозил средства Нацфонда на $22 mlrd, по иску молдавского бизнесмена Анатолия Стати Американский Bank of New York Mellon заморозил средства Нацфонда Казахстана на $22 млрд из-за судебных разбирательств, передает LS со ссылкой на Reuters. Издание, ссылаясь на источники, отмечает, что активы Нацфонда заморожены по иску молдавского бизнесмена Анатолия Стати. Национальный банк в свою очередь подал иск против BNY Mellon. По словам источника, рассмотрение дела пройдет в четверг в Лондоне.+ Напомним, ранее депутат мажилиса Азат Перуашев поднимал вопрос о заморозке средств Нацфонда в ходе разбирательства с молдавскими бизнесменами. Позже в министерстве юстиции сообщили, что арбитражное разбирательство, инициированное гражданами Молдовы А. и Г. Стати, а также их компаниями Ascom Group S.A. и Terra Raf Trans Trading Ltd с исковым требованием на сумму более $4 млрд, длится последние четыре года. СПРАВКА: По данным Минфина Казахстана, на 21 декабря 2017 года объем Нацфонда оценивается в $57,3 млрд. При этом, по данным Нацбанка, объем активов с начала года снизился с $61,2 млрд до $57 млрд на 1 декабря 2017 года

