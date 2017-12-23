Влад Плахотнюк и Константин Ботнарь удостоены почетных званий. За какие заслуги?

Председатель Демократической партии Молдовы (ДПМ) Влад Плахотнюк, генеральный секретарь ДПМ Константин Ботнарь и глава районной администрации и ДПМ Орхей Тудор Голуб, по решению местной администрации удостоены звания «Почетный гражданин» села Захорень района Орхей, сообщает Provincial.

По данным Районного совета Орхей, об этом 17 декабря объявил примар населенного пункта на торжественном мероприятии, организованном по случаю 440-летия со дня основания села Захорень.

«На церемонии примар села Захорень зачитал Решение местного совета о присвоении звания «Почетный гражданин» председателю Демократической партии Молдовы (ДПМ) Владу Плахотнюку, генеральному секретарю ДПМ Константину Ботнарю и главе районной администрации и ДПМ Орхей Тудору Голубу за оказанную поддержку и отзывчивость на нужды села», — говорится в сообщении.

Отметим, что почетными гостями праздника были: Василий Быткэ – министр сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды, Анатол Усатый – госсекретарь по вопросам строительства и дорожной инфраструктуры в Министерстве экономики и инфраструктуры, депутаты Константин Цуцу и Еуджен Никифорчук, председатель района Орхей Тудор Голуб и генсек ДПМ Константин Ботнарь. До этого все участники мероприятия присутствовали на открытии участка дороги, связывающего село Захорень и Подгорень.

Источник: www.provincial.md