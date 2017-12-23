В сёлах готовятся к празднованию Рождества по новому стилю

В северных районах готовятся к празднованию Рождества по новому стилю. Многие сельчане по традиции режут свиней. Соблюдают этот обычай и в семье Косташ из села Тринка Единецкого района. Супруги даже позвали на помощь соседей.

Затем тушу свиньи опаливают соломой. Сельчане говорят, так мясо становится более мягким.

"Если опаливать над газом, мясо будет твёрдым и на вкус не то. А если соломой, оно получается нежным", - сказал житель села Тринка Единецкого района Николай Барган.

При разделывании туши сельчане делают прогнозы относительно дальнейшей зимы.

"Считается, что если селезёнка удлинённая, то и зима будет долгой, но не сильно морозной. К утру только будет морозец. Вот здесь она уже шире", - отметил житель села Тринка Единецкого района Василий Косташ.

Затем хозяйки готовят из мяса холодец, котлеты, шкварки и различные домашние колбасы.

"Из кишок делаем колбасы, из свиных ножек - холодец. Заготавливаем мясо для голубцов", - сказала жительница села Тринка Единецкого района Анжела Косташ.

Делятся мясом и с соседями, которые помогали резать свинью.

"Спасибо что помогли. Мясо есть, можем уже праздновать", - добавил житель села Тринка Единецкого района Василий Косташ.

Рождество по новому стилю отмечают 25 декабря.