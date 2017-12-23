Худшие сценарии развития Молдовы на 2018 год: Все уедут, а правительство совсем расслабится...

Прогноз на 2018-й, как и на прошлые годы, можно назвать гидом пессимиста, хотя неисправимый оптимист найдет в нем и добрые знаки.

Каждый год накануне новогодних праздников «Комсомолка» на основе опросов экспертов и аналитиков составляет прогноз на будущий год. В этом году, поговорив с экспертами, мы поняли, что прогноз на 2018-й, как, впрочем, и на предыдущие годы, вполне можно назвать гидом пессимиста. Хотя, если вы неисправимый оптимист, то найдете в прогнозе и положительные знаки. Но для этого многое должно совпасть. В общем, судите сами.

Самая быстро убывающая страна мира

Политолог Алексей Тулбуре попытался спрогнозировать что-нибудь хорошее, но в итоге сделал вывод, что этого не случится. Поэтому при любом раскладе его прогноз – пессимистичный.

- Хорошее у нас может случиться, если у нас пройдут нормальные выборы и поменяется власть. Но при сохранении смешанной системы этого не будет, поэтому мои прогнозы плохие, - говорит он. - Если состоится референдум и удастся аннулировать этот закон, то появятся предпосылки для демократических выборов. Тут надо подчеркнуть, что, помимо аннулирования смешанной системы, необходимо еще деполитизировать институты. У нас проблемы с ЦИКом, прокуратурой, судебными инстанциями, которые вовлечены в процесс проведения выборов. Так что мои прогнозы обусловлены соответствующими изменениями. Но в общем прогноз пессимистичный при любом раскладе! Быстро ситуация измениться не может.

Пессимистичный его прогноз не только в отношении политики, но и демографии, экономики, социальной сферы.

- Молдова - одна из самых быстро убывающих наций в мире! Про экономику тоже ничего хорошего не скажу - я не вижу экономических программ, которые говорили бы о том, что произойдут положительные изменения. В социальном плане у нас огромная диспропорция - все меньше работают, все больше получают пенсию. 2018 год просто приблизит нас к ситуации, когда вообще уже социальных выплат не будет. То есть мы движемся в этом направлении, - отметил эксперт.

Зарплаты особо не вырастут даже в предвыборный год

Как известно, у Молдовы есть меморандум с МВФ, что заставляет ее считаться с мнением экспертов этой уважаемой финансовой организации. Последние, в свою очередь, к порывам увеличить расходы бюджета, особенно в электоральном периоде, который, собственно, и будет иметь место в 2018 году, относятся очень консервативно. Юрий Моркотыло, экономический эксперт, высказал «Комсомолке» свое мнение, что законопроект о госбюджете наши власти приняли только после координации с экспертами МВФ в этом самом консервативном варианте. То есть заложенные в госбюджет цифры доходов и расходов достаточно сбалансированны. Расходы на зарплаты и пенсии вырастут всего лишь на около 8%. И это несмотря на то, что год – электоральный и власти бы нужно задобрить население. Правда, вырасти в глазах народа у власти все равно есть шансы. А именно за счет проектов в области инфраструктуры из денег, полученных из-за границы.

- Молдова должна получить обещанную первую часть транша от ЕС. Должны открыться новые проекты. В новом бюджете заложено, что эти доходы из-за границы пойдут на инфраструктурные проекты. Таким образом, капитальные расходы, как запланировано, вырастут на 20%. Будут, например, построены сельские дороги, это и позволит депутатам говорить, что мы строим дороги и прочее, - пояснил эксперт.

А теперь «пища» для оптимистов. По словам Юрия Моркотыло, нельзя исключать, что в течение года бюджет не будет изменен и не будут повышены сверх запланированного лимита пенсии и зарплаты.

- Правительство посмотрит, как будет выполняться план по налогам, и если динамика будет положительной, то ко второму полугодию может решить увеличить расходы на пенсии и зарплаты, - говорит эксперт.

Перекроют внешнее финансирование, и тогда поставим крест на наших дорогах

Самый большой риск для бюджета, по мнению Юрия Моркотыло, – это если нам снова не дадут денег внешние доноры. А это, на секундочку, 7-8 миллиардов леев! В этом году, надо сказать, нам тоже перекрыли внешнее финансирование, но мы этот год пережили за счет того, что у нас не было кризиса, как, скажем в 2014-2015 годах. Вот тогда мы бы не выжили, не было бы денег на зарплаты и пенсии.

В 2017 году доходы госбюджета выросли. Так сложилось. Увеличились переводы из-за границы, немного подросли зарплаты, что простимулировало импорт и потребление и в итоге привело к росту доходов в казну. Но пока этих денег хватает только, как говорится, «на унитаз». А вот на развитие инфраструктуры, то есть на дороги, канализацию и прочие блага человечества, денег нет. Для этого нужны деньги «оттуда». А чтобы их получить, мы должны хорошо себя вести, то есть выполнять требования тех, кто деньги готов дать.

- В этом году нам урезали финансовую помощь, потому что либо реформы шли плохо в некоторых областях, либо проекты плохо реализовывались. Поэтому есть риск для прекращения финансирования, если у нас не будет определенных позитивных результатов по реформам, если реформы будут выполняться ради реформ и галочек, а не ради качества, - отметил экономический эксперт.

Кстати, он отметил такой парадокс: продвигать реформы в Молдове почему-то получается не за счет внутренних требований и стремлений, а за счет того, что внешние доноры дают на это деньги и заставляют проводить реформы…

Тем временем, по его словам, зарубежные деньги нам нужны еще и ввиду их дешевизны по сравнению с внутренними заимствованиями.

- Как это ни странно, но кредиты, которые мы получаем из-за границы, дешевле, чем те, которые здесь. Молдова имеет льготные проценты по внешним кредитам. Если внешнее финансирование перекроют, то правительство будет перекрывать дефицит внутренним долгом, что будет дороже для бюджета, - подчеркнул эксперт.

Правительство останется без стимула – реформам конец

В этом году у нас в коем веке был профицит бюджета. В октябре он составил почти полмиллиарда леев! В связи с этим наши власти немного расслабились. Деньги на выплату зарплат и пенсий есть, и слава Богу. Еще и экономический рост, хоть и небольшой, но есть. Поэтому, по мнению Юрия Моркотыло, есть опасение, что власти уже не будут так рьяно искать деньги, чтобы закрыть дыры в бюджете. То есть есть риск, что правительство расслабится и у него пройдет желание реализовывать реформы, которые требуют внешние доноры.

- Они могу сказать: зачем внедрять реформы, делать суды независимыми, если есть поступления из других источников, внутренних. Поэтому рост доходов в госбюджете в нашей ситуации – это палка о двух концах. С одной стороны, радуемся, что больше денег, с другой – правительство чувствует меньше потребности привлекать деньги из-за границы, поэтому не будет биться за осуществление реформ, - не исключает эксперт.

Что из этих опасений сбудется, а что – нет, увидим очень скоро. А пока, хоть на время праздников, становимся неисправимыми оптимистами. С наступающими вас праздниками!

ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРСКАЯ