23 Декабря 2017
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Общество
Все граждане Молдове, сами того не подозревая, стали преуспевающими бизнесменами
22.12.2017

Об этом им сообщили СМИ и исследователи, а сами они видят, что за 5 лет стали раз в 10 бедней, чем были и думают, как бы им купить подарки детям на Новый год.

За две недели до Нового года Кишинев, традиционно, встал. «Интересно, почему?» - думала я в застрявшей в пробке маршрутке. «Может, все за подарками поехали? За покупками? Куда все эти люди едут?»

Вспомнила недавний разговор в кругу знакомых и коллег. Говорили о том, как заметно у нас упал уровень жизни за последние годы. Еще лет 5 назад мы, как сумасшедшие, носились по магазинам, приобретая подарки к Новому году для близких, друзей, коллег и разных знакомых. Спустя год-другой, круг получающих от нас подарки, сузился до близких, друзей, коллег. Затем выбыли из него и коллеги, остались родственники и друзья. В прошлом году без подарков остались и друзья. Наступает год 2018-й, а подарки для родственников еще не куплены – не на что купить…

Возможно, для того, чтобы как-то поднять дух жителям Молдовы накануне праздников, нам вдруг сообщают, что за последние 2 года уровень благосостояния жителей вырос в 12-ти районах страны. Таковы данные Центра демографических исследований. «Финансовую преуспеваемость (да, есть такой термин – прим. автора) Кишинёва специалисты оценили на 90 баллов из ста. Следом с восьмьюдесятью пунктами идёт город Бельцы. Замыкает тройку лидеров Дрокия», - узнаем вдруг мы.

Интересно, что анализ проводился с 2014 по 2016 год. Видимо, тогда у людей еще оставались какие-то сбережения и наработанные достижения, несмотря на то, что именно в 2014 году у нас разразился серьезный экономический кризис.

С тех пор много воды утекло. Во-первых, существенно снизилось число населения. Может, благодаря этому факту и улучшилось благосостояние некоторых граждан – как раз тех, чьи родственники и уехали за лучшей жизнью и стали им высылать деньги. Во-вторых, с тех пор закрылось еще несколько сотен предприятий, оставив людей без работы. Кстати, в исследовании отмечается, что у нас «не очень хорошо обстоят дела в вопросе создания рабочих мест». Где связь между этим фактом и утверждением, что жить стали лучше – непонятно.

Те, кто потерял работу, и те, кто не нашел ее из-за того, что рабочие места не открываются, поблагодарили Всевышнего за то, что когда-то купили то, что у них теперь есть. Квартира, машина – все это заслуги прошлых лет. Теперь же поменять машину на более новую или отремонтировать квартиру не представляется возможным. Видимо, это от того, что улучшилось наше благосостояние?

Все там же, в маршрутке, застрявшей в пробке, смотрю по сторонам. Дорогущие автомобили вокруг. Их кризис, наверное, не коснулся. Видно, все они владельцы многочисленных нефтяных компаний, заводов и фабрик, работающих в Молдове и экспортирующих свою продукцию по всему миру… А вон те юные девушки за рулем Порше, быть может, и есть те самые мегамозги, которые своим собственным умом сколотили себе состояние на криптовалютах и прочих ультрасовременных технологиях. Вот они – преуспевают. Наверное, это рейтинг преуспеваемости – это про них. И рост благосостояния – про них. А мы, обычные граждане, изо дня в день ездящие на работу на маршрутке, тут ни при чем. Нам бы детям подарки купить.

Лидия ТКАЧ


 
Количество просмотров:
250
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2017 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.