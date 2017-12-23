Все граждане Молдове, сами того не подозревая, стали преуспевающими бизнесменами

Об этом им сообщили СМИ и исследователи, а сами они видят, что за 5 лет стали раз в 10 бедней, чем были и думают, как бы им купить подарки детям на Новый год.

За две недели до Нового года Кишинев, традиционно, встал. «Интересно, почему?» - думала я в застрявшей в пробке маршрутке. «Может, все за подарками поехали? За покупками? Куда все эти люди едут?»

Вспомнила недавний разговор в кругу знакомых и коллег. Говорили о том, как заметно у нас упал уровень жизни за последние годы. Еще лет 5 назад мы, как сумасшедшие, носились по магазинам, приобретая подарки к Новому году для близких, друзей, коллег и разных знакомых. Спустя год-другой, круг получающих от нас подарки, сузился до близких, друзей, коллег. Затем выбыли из него и коллеги, остались родственники и друзья. В прошлом году без подарков остались и друзья. Наступает год 2018-й, а подарки для родственников еще не куплены – не на что купить…

Возможно, для того, чтобы как-то поднять дух жителям Молдовы накануне праздников, нам вдруг сообщают, что за последние 2 года уровень благосостояния жителей вырос в 12-ти районах страны. Таковы данные Центра демографических исследований. «Финансовую преуспеваемость (да, есть такой термин – прим. автора) Кишинёва специалисты оценили на 90 баллов из ста. Следом с восьмьюдесятью пунктами идёт город Бельцы. Замыкает тройку лидеров Дрокия», - узнаем вдруг мы.

Интересно, что анализ проводился с 2014 по 2016 год. Видимо, тогда у людей еще оставались какие-то сбережения и наработанные достижения, несмотря на то, что именно в 2014 году у нас разразился серьезный экономический кризис.

С тех пор много воды утекло. Во-первых, существенно снизилось число населения. Может, благодаря этому факту и улучшилось благосостояние некоторых граждан – как раз тех, чьи родственники и уехали за лучшей жизнью и стали им высылать деньги. Во-вторых, с тех пор закрылось еще несколько сотен предприятий, оставив людей без работы. Кстати, в исследовании отмечается, что у нас «не очень хорошо обстоят дела в вопросе создания рабочих мест». Где связь между этим фактом и утверждением, что жить стали лучше – непонятно.

Те, кто потерял работу, и те, кто не нашел ее из-за того, что рабочие места не открываются, поблагодарили Всевышнего за то, что когда-то купили то, что у них теперь есть. Квартира, машина – все это заслуги прошлых лет. Теперь же поменять машину на более новую или отремонтировать квартиру не представляется возможным. Видимо, это от того, что улучшилось наше благосостояние?

Все там же, в маршрутке, застрявшей в пробке, смотрю по сторонам. Дорогущие автомобили вокруг. Их кризис, наверное, не коснулся. Видно, все они владельцы многочисленных нефтяных компаний, заводов и фабрик, работающих в Молдове и экспортирующих свою продукцию по всему миру… А вон те юные девушки за рулем Порше, быть может, и есть те самые мегамозги, которые своим собственным умом сколотили себе состояние на криптовалютах и прочих ультрасовременных технологиях. Вот они – преуспевают. Наверное, это рейтинг преуспеваемости – это про них. И рост благосостояния – про них. А мы, обычные граждане, изо дня в день ездящие на работу на маршрутке, тут ни при чем. Нам бы детям подарки купить.

Лидия ТКАЧ