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НБМ: Отчёт Kroll II показывает, как были украдены деньги из молдавской банковской системы
22.12.2017

Второй отчёт Kroll показывает, как были украдены деньги из банковской системы Молдовы, а также называет те страны, через которые они перемещались или в которых они оказались. Анонс был сделан Национальным банком (НБМ), который вечером 21 декабря опубликовал резюме расследования банковского мошенничества, которое он получил вместе со вторым отчётом от компаний Kroll и Steptoe & Johnson.

Согласно пресс-релизу НБМ, резюме содержит 57 страниц, восемь глав, описывающих методику международного расследования, анализ объёма необеспеченных кредитов в 2012–2014 годах у банков, ставших жертвами мошенничества, связь группы Шора с акционерами этих банков, механизмы отмывания денег и конечный пункт движения средств, полученных мошенническим путём.

Согласно НБМ, публикация этой информации стала возможна в результате дискуссии, имевшей место между молдавскими властями и представителями Kroll и Steptoe & Johnson, в ходе которой была подчёркнута важность задачи проинформировать общественность и партнёров по развитию о результатах расследования, не снизив при этом шансы на возврат похищенных активов.

Собственно отчёт о расследовании будет проанализирован НБМ с целью выявления недочётов в системе и принятия необходимых мер. Представители Kroll и Steptoe & Johnson должны прибыть в Кишинёв в начале следующего года для участия в рабочей встрече, посвящённой отчёту о расследовании. В ходе этого визита международный консорциум передаст молдавским следственным органам оперативные данные об отслеживании похищенных средств, включая список бенефициаров.


 
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