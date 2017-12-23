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Политика
Игорь Гросу о том, когда ПДС и ППДП начнут отбор кандидатов по одномандатным округам
22.12.2017

В интервью для портала ТРИБУНА генеральный секретарь партии «Действие и Солидарность» (ПДС) Игорь Гросу ответил на следующий вопрос: Привлечете ли Вы на следующих выборах кандидатов из представителей гражданского общества?

«Однозначно, да. Мы попытаемся пригласить и представителей гражданского общества и других политических сил. Сейчас назвать имена не можем, но, несомненно, это люди, доказавшие свою гражданскую позицию, и завоевавшие уважение общества», — заявил он.

На вопрос, когда ПДС и ППДП начнут отбор кандидатов по одномандатным округам, Игорь Гросу ответил: «Очень скоро. Сейчас мы в процессе разработки формата и процедур».

О реальных шансах ПДС и ППДП на следующих парламентских выборах Игорь Гросу заявил: «Исходя из опыта президентских выборов, когда целому ряду политических сил удалось построить эффективное партнерство, и в итоге кандидат проевропейских антиолигархических сил Майя Санду набрала 766593 голоса избирателей,  уверен, что у нас есть все шансы получить очень хороший результат, одержать победу на выборах и приступить к перестройке страны на благо граждан».

Андриана Кептине


 
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