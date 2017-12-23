Подробности о новом Министре иностранных дел и европейской интеграции!

Посол Республики Молдова в Швейцарии Тудор Ульяновски предложен на должность министра иностранных дел и европейской интеграции. В связи с этим, портал ТРИБУНА предлагает Вам узнать о нем некоторые подробности.

Тудор Ульяновски родился 26 мая 1983 года. В 2000-2005 гг. учился в Международном независимом университете Молдовы, на факультете права и стал лиценциатом международного права. В 2005-2006 гг. получил степень мастера в том же вузе, защитив диплом на тему «Замороженные конфликты и их урегулирование в международном праве». С 2007 года является аспирантом Государственного университета Молдовы.

Профессиональную деятельность начал в 2005 году. До 2007 года проработал атташе, третьим, а потом вторым секретарем Управления по Америке, Департамента двустороннего сотрудничества при Министерстве иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова. В 2007-2010 гг. был первым секретарем и советником Посольства Республики Молдова в Вашингтоне, США. В 2010-2012 гг. был советником Управления по Америке, Департамента двустороннего сотрудничества при Министерстве иностранных дел и европейской интеграции. В 2010-2013 гг. был национальным координатором программы под эгидой США, Мадридского клуба и Швеции, в 2012-2013 гг. – начальником Управления по Америке, Азии, Средней Азии и Африке в МИДЕИ, в 2013-2014 гг. – уполномоченным при Посольстве Республики Молдова в Государстве Катар. С 2014 года по 2016 год был заместителем министра иностранных дел и европейской интеграции.

В 2017 году был избран председателем Совета по торговле и развитию.

Андриана Кептине