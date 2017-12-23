Мнение юриста об отставке Премьера Павла Филипа

В последние дни, после кадровых перестановок в правительстве, одним из самых обсуждаемых политических вопросов является отставка (или не отставка) премьер-министра Павла Филипа. Эта тема обсуждается даже несмотря на то, что представители Демократической партии неоднократно заявляли, что Павел Филип доведет свой мандат до конца, а спикер Андриан Канду прямо заявил, что лидер ДПМ Влад Плахотнюк не стремится стать главой кабмина. И если эта тема продолжает оставаться такой «горячей», я поделюсь с Вами тем, что мне сказал обо всем этом один юрист, имя которого я, конечно же, сохраню в секрете.

По его словам, в случае премьер-министра Павла Филипа это «переплетение политических и правовых норм, которые можно интерпретировать по-разному, но которые должны быть приняты в расчет». Таким образом, первым аспектом, на который юрист обратил внимание, стало то, что правительства, получившего вотум доверия парламента 20 января 2016 года, больше не существует. То правительство было коалиционным, а в состав коалиции входила и Либеральная партия.

Даже если законодательством не предусмотрено, что премьер-министр должен потребовать подтверждения вотума доверия после вывода компоненты правящей коалиции или после реконфигурации структуры политической власти, по мнению юриста, премьер-министр Павел Филип должен был бы это сделать. Потому что после указанных изменений вотум доверия парламента может быть признан недействительным.

Второй важный аспект касается реформы центральной публичной власти, проведенной летом этого года. В результате этой реформы, структура правительства претерпела серьезные изменения. Несмотря на то, что эти изменения были утверждены парламентом, юрист, с которым я разговаривал, считает, что реформы такого масштаба должны сопровождаться подтверждением вотума доверия парламента правительству. А тот факт, что этого не было сделано, показывает, как далеко нынешнее правительство от правительства, которое было назначено парламентом.

Третий аспект касается недавних кадровых перестановок в правительстве, в результате которых более половины членов органа исполнительной власти потеряли свои должности и были заменены. Мой собеседник считает, что этот аспект очень важен. Даже если законодательством напрямую не предусмотрено подтверждение вотума доверия правительству, было бы неплохо, если правительство прошло через эту процедуру, хотя бы «чтобы развеять все сомнения о своей законности».

Учитывая тот факт, что от правительства, назначенного парламентом 20 января 2016 года, остался только премьер-министр и три министра (Александр Жиздан, Моника Бабук и Октавиан Армашу), а его структура, существовавшая на тот момент, изменилась наполовину, «было бы хорошо, если премьер Филип подал в отставку и попросил подтверждения вотума доверия». В противном случае, это правительство будет и впредь балансировать на грани законности. Тем более, что есть мнение, что и 20 января 2016 года оно было назначено с грубыми нарушениями законодательства и процессуальных норм.

Думитру Спэтару