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Экономика
Евросоюз выделит Молдове более 36 миллионов евро в качестве бюджетной поддержки
22.12.2017

На поддержку молдавского госбюджета Европейский Союз разблокировал более 36 миллионов евро. Средства направят на создание рабочих мест и совершенствование сферы публичного управление. Решение приняли вследствие проведения Молдовой ряда важных реформ. 

В ЕС отмечают, что наша страна достигла прогресса в управления публичными финансовыми средствами, повысила конкурентоспособность в агропромышленной сфере, усилила борьбу с торговлей людьми и организованной преступностью. 

Премьер-министр Павел Филипп написал в фейсбуке, что сегодняшнее решение Евросоюза лишний раз свидетельствует о последовательности, с которой Молдова выполняет обязательства перед партнёрами по развитию.

Глава кабмина также отметил, что правительство намерено продолжать реформы и достигать положительных результатов во благо своих граждан.


 
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