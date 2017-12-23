Игорь Додон категорически против новой революции в Молдове: Я только нашел деньги на ремонт президентуры, разрушенной в 2009 году

Президент Игорь Додон призывает сторонников ПСРМ консолидироваться для подготовки к предстоящим в новом году парламентским выборам и не реагировать на провокации правящего режима. Глава государства подчеркивает, что Молдове не нужно повторение апрельских событий 2009 года и новая революция с ее жертвами и разрушениями.

«Все последние месяцы режим провоцировал нас на то, чтобы мы пошли на революцию. Выборы уже в следующем году, а на них пропрезидентская Партия социалистов, по всем опросам, выигрывает. Власти провоцируют нас для того, чтобы мы сделали ошибку, и они могли бы снять ПСРМ с предвыборной гонки. Я революции в Молдове не хочу, потому что видел, к чему это приводит в других странах. Нам что, нужно второе 7 апреля 2009 года?! Я сейчас только нашел деньги на ремонт здания президентуры, которое разрушили в 2009 году многие из тех, кто сейчас у власти и которых ставят на разные должности. Сделать то же самое – категорически мы этого не хотим», - заявил Игорь Додон в ходе прямой линии на телеканале AccentTV.

Президент подчеркнул, что выступает за честные и демократические выборы в парламент и заявил: «Пусть победят те, кого поддерживает народ».

«Призываю наших сторонников консолидироваться и готовиться к выборам. Выборы будут судьбоносными в следующем году: быть или не быть. Если останется та же власть, а она может остаться только через фальсификации, тогдау нас других вариантов, кроме как выйти (с протестами) на площадь, не будет», - заключил президент.